رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه از صدور ۱۹بیش از هزار جلد گذرنامه عادی و زیارتی از ابتدای سال جاری خبر داد و از زائران اربعین خواست پیش از سفر نسبت به بررسی و تمدید گذرنامه خود اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «فرزاد آزادی» روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع گذرنامه‌های صادرشده، ۶ هزار و ۴۰۰ جلد مربوط به ماه محرم و ۱۰ روز سپری‌شده از ماه صفر است که این آمار تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند.

وی با بیان اینکه فرآیند صدور گذرنامه در حال حاضر بین چهار تا ۶ روز کاری زمان می‌برد، افزود: بر اساس قوانین کشور عراق، گذرنامه زائران اربعین باید دست‌کم ۶ ماه اعتبار داشته باشد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه از زائران خواست پیش از آغاز سفر، اعتبار گذرنامه خود را بررسی کرده و در صورت باقی‌ماندن کمتر از ۶ ماه اعتبار، نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا در مرز‌ها با مشکل مواجه نشوند.

سرهنگ آزادی همچنین از استقرار یک دستگاه چاپ گذرنامه زیارتی در مرز خسروی خبر داد و گفت: با توجه به محدود بودن ظرفیت این دستگاه، خدمات آن صرفاً برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده و زائران نباید چاپ یا تمدید گذرنامه را به زمان حضور در مرز موکول کنند.

وی در ادامه از افزایش ساعت فعالیت دفاتر پلیس+۱۰ استان در ایام اربعین خبر داد و افزود: از ابتدای مردادماه تا پایان اربعین، این دفاتر علاوه بر ساعات اداری، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ نیز به متقاضیان خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت ۵۰ دفتر پلیس+۱۰ در سطح استان، گفت: متقاضیان می‌توانند درخواست صدور گذرنامه زیارتی را از طریق اپلیکیشن «پلیس من» یا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ثبت کنند.