باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود قهرمانی تیم چادرملو اردکان در تورنمنت سه جانبه برای معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی، اما تیم گل‌گهر سیرجان در اقدامی عجیب به عنوان نماینده سوم ایران در آسیا معرفی شد.

پس از این اتفاق، باشگاه چادرملو از محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور خواست نسبت به این موضوع ورود کند که به دنبال آن وی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

وزیر ورزش و جوانان نیز دستورات لازم برای رسیدگی به این موضوع را صادر کرده است.

پیش از این معاون دادستان یزد نیز از ورود به این پرونده و انجام تحقیقات خبر داده بود.

منبع: ایسنا