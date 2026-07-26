باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی -علیاکبر ورمقانی، با اشاره به آغاز رسمی تردد زائران از مرز باشماق مریوان، اظهار داشت: پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی با حضور مقامات اقلیم کردستان عراق و فرماندار مریوان، این گذرگاه مرزی بهصورت رسمی پذیرای زائران کربلای معلی شد.
ورمقانی با ارائه آخرین آمار تردد از این مرز تا امروز یکشنبه، چهارم مرداد ۱۴۰۵، گفت: تاکنون پنج هزار و ۳۵۱ نفر برای خروج از کشور مرز باشماق مریوان را انتخاب کرده و چهار هزار و ۳۵۲ نفر نیز از این مسیر بازگشتهاند.
وی همچنین از ثبتنام هفت هزار و ۸۳۵ زائر استان کردستان در سامانه «سماح» خبر داد و افزود: مجموع ثبتنامکنندگان در سطح کشور تا این لحظه به یک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۳۸۶ نفر رسیده است.
خدماترسانی؛ از استقرار موکبها تا پارکینگهای مجهز
معاون استاندار کردستان در خصوص ظرفیتهای خدماتی استان تصریح کرد: در مجموع ۸۰ موکب در سطح استان برای پذیرایی از زوار فعال شده است که ۲۶ موکب آن در شهر مریوان و پایانه مرزی باشماق مستقر هستند.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی زیرساختهای ترافیکی افزود: ظرفیت پارکینگ برای توقف بیش از ۱۰ هزار خودرو در شهر مریوان و مجاورت مرز باشماق مهیا شده است.
توافقات حملونقلی و رفع مشکلات سالهای گذشته
ورمقانی در خصوص تسهیل در رفتوآمد زائران خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات صورتگرفته با طرف عراقی، انتقال زائران از مرز باشماق تا شهر سلیمانیه کاملاً رایگان انجام میشود.
وی با اشاره به مدیریت بازگشت زائران گفت: امسال برای نخستین بار موکبی در «عمود ۵۹» با استقرار نمایندگان شرکتهای حملونقل راهاندازی شده است. این اقدام با هدف ساماندهی دقیق روند بازگشت زائران از منطقه عربی و رفع مشکلات ترافیکی در سالهای گذشته صورت گرفته است.
گفتنی است؛ مرز بینالمللی باشماق مریوان، امسال برای پنجمین سال پیاپی به عنوان یکی از کانونهای اصلی تردد زائران اربعین حسینی، نقش مهمی در توزیع جمعیت زائران و کاهش بار ترافیکی سایر مرزها ایفا میکند.