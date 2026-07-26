باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - Ulfone تبلیغات گوشی جدید خود را با مشخصات کاربردی و با قیمتی رقابتی آغاز کرده است.

Ulefone Note ۲۳ دارای ابعاد ۱۶۵ در ۷۶.۵ در ۸.۸ میلی‌متر و وزن ۱۹۱.۵ گرم است.

صفحه نمایش آن ۶.۵۶ اینچی IPS LCD با وضوح ۵۴۰ در ۱۲۱۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۰۲ ppi است. این صفحه نمایش توسط یک لایه محافظ سطح ۸ Mohs برای مقاومت در برابر خراش و ضربه محافظت می‌شود.

این دستگاه با اندروید ۱۶ (نسخه Go) اجرا می‌شود و از پردازنده Unisoc T۷۱۰۰، پردازنده گرافیکی PowerVR GE۸۳۲۲، ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۸ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیو‌های FHD است، در حالی که دوربین جلو ۵ مگاپیکسل است.

اولفون همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت، جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری، پورت USB Type-C ۲.۰، فناوری ناوبری ماهواره‌ای، گیرنده رادیو FM و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۰ واتی مجهز کرده است. این گوشی با قیمتی تقریباً ۱۱۰ یورو در دسترس خواهد بود.

منبع: gsmarena