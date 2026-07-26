انصارالله از سرنگونی پهپاد رزمی-شناسایی «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه در آسمان الجوف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی-شناسایی «بیرقدار آکینجی» (ساخت ترکیه و متعلق به متجاوزان سعودی) خبر داده است. به گزارش المسیره، وی تصریح کرده که این پهپاد با استفاده از سلاح مناسب و در جریان اقدامات خصمانه در آسمان استان الجوف هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

سرتیپ سریع تأکید کرده است که نیروهای مسلح یمن با قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت کشور ایستادگی کرده و به یاری خداوند، توانایی و امکانات لازم برای پاسخگویی به این تجاوزات را در اختیار دارند.

منبع: المسیره

برچسب ها: پهپاد سعودی ، جنبش انصارالله
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