مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار در شمال‌شرق تهران خبر داد که با اقدامات مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت، امنیت شهروندان را به مخاطره انداخته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر قدرت‌نمایی، تهدید شهروندان و درگیری مسلحانه توسط یکی از اراذل و اوباش در محدوده شمال‌شرق تهران، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ویژه مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

بررسی‌های تخصصی و اقدامات میدانی پلیس نشان داد متهم که دارای سوابق متعدد شرارت است، در دو مورد درگیری مسلحانه اقدام به ایجاد رعب و وحشت کرده و پس از اقدامات مجرمانه خود با سوءاستفاده از تاریکی و شلوغی محل، از صحنه متواری شده بود.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس اطلاعات با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر، سرانجام مخفیگاه و محل تردد این فرد را در محدوده بزرگراه صدر و خیابان صفارزاده شناسایی کردند.

در ادامه، تیم عملیاتی پلیس در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را که قصد فرار داشت، محاصره و پیش از هرگونه اقدام مجرمانه یا استفاده از سلاح، وی را دستگیر کردند.

در بازرسی انجام‌شده از مخفیگاه و خودروی متهم، دو قبضه سلاح کمری، چندین تیغه خشاب، مقادیری مهمات جنگی و تعدادی اقلام ممنوعه و قاچاق کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: پس از انتقال متهم به مقر پلیس و انجام تحقیقات تکمیلی و مواجهه حضوری با شکات، پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و متهم با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و اقدامات مجرمانه را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند؛ چراکه گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با مجرمان دارد.

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برچسب ها: اراذل و اوباش ، رعب و وحشت
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