باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تبعات گرانی نفت در بازار‌های جهانی + فیلم

افزایش قیمت نفت، بازار سوخت، سهام و اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با افزایش بهای جهانی نفت، قیمت سوخت بالا رفته و بازارهای مالی و روند رشد اقتصاد جهانی با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند.

 

مطالب مرتبط
تبعات گرانی نفت در بازار‌های جهانی + فیلم
young journalists club

انصارالله یمن؛ جبهه‌ای که معادلات قدرت را به چالش کشید + فیلم

تبعات گرانی نفت در بازار‌های جهانی + فیلم
young journalists club

بمب هزینه جنگ در جیب آمریکایی‌ها! + فیلم

تبعات گرانی نفت در بازار‌های جهانی + فیلم
young journalists club

بازار نفت زیر سایه جنگ افروزی آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۴۱

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۱۴۴

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۳۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۹

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۶۰۴

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha