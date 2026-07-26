\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0641\u062a\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0633\u0648\u062e\u062a \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0631\u0634\u062f \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0686\u0627\u0644\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0628\u0647\u200c\u0631\u0648 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n