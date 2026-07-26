سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی گفت: امسال پیش بینی می شود که واکسیناسیون رایگان دام سبک روستایی و عشایری علیه بیماری تب برفکی حدود ۱۲۵ میلیون راس برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر مقدس درباره اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی دام‌های کشور گفت: برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۱۲۵ میلیون راس دام سبک و سنگین روستایی به صورت رایگان زیر پوشش طرح واکسیناسیون علیه تب برفکی قرار گیرند و همزمان با اجرای این طرح، واکسیناسیون دام‌های سنگین صنعتی نیز توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی افزود: طرح واکسیناسیون دام‌ها علیه تب برفکی در قالب دو مرحله در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و فاز نخست آن نیز از ۱۵ مرداد آغاز و شهریور به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: در فاز دوم در زمستان (بهمن و اسفند)، جمعیت هدف همزمان واکسن را دریافت خواهند کرد.

مقدس با بیان اینکه برای اجرای این طرح واکسن به اندازه کافی تهیه شده است، ادامه‌داد: تلاش می‌کنیم برای تهیه واکسن در راستای پیشگیری از این بیماری و سایر بیماری‌های دامی، اعتبارات بیشتری دریافت کنیم.

وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور برای پیشگیری از بروز بیماری، برنامه‌های آموزشی برای پرورش دهندگان و واکسیناسیون دام‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی در مورد پیشگیری از ورود بیماری‌های جدید دامی گفت: گزارش ورود بیماری‌های جدید به کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه را به طور مستمر رصد می‌کنیم و در صورت نیاز برای اطلاعات بیشتر با سازمان دامپزشکی کشور مربوطه مکاتبه انجام می‌شود تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی اضافه‌کرد: همچنین برای بررسی هرگونه تغییر در سویه تب برفکی موجود در کشور، در حال حاضر امکان آزمایش تعیین سکانس ویروس در کشور وجود دارد.

مقدس گفت: در شرایط جنگی که هنوز هم ادامه دارد تاکنون هیچ‌گونه توقفی در خدمات‌رسانی دامپزشکی نداشته‌ایم و برنامه‌های دامپزشکی طبق روال قبل در مورد واکسیناسیون دام‌ها خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، ۱۲۴ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۸۴۷ راس دام زیر پوشش واکسیناسیون بیماری تب برفکی قرار گرفتند.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی گفت: در مناطق عشایری و صعب‌العبور، اکیپ‌های خدوم دامپزشکی با هر وسیله ممکن از قبیل؛ موتور سیکلت، قاطر و حتی پیاده با حضور در محل تجمع دام‌ها اقدام به واکسیناسیون دام های روستایی و عشایر کردند.

وی درباره بیماری تب برفکی اظهار داشت: تب برفکی یک بیماری عفونی ویروسی است که حیوانات زوج سُم مانند گاو، گاومیش، گوسفند، بز، گوزن و آهو را درگیر می‌کند و در صورت درگیرشدن دام‌ها به بیماری، علاوه بر موارد مرگ و میر احتمالی، خسارات سنگین اقتصادی مانند کاهش تولید و هزینه‌های درمانی را در پی خواهد داشت.

مقدس گفت: واکسیناسیون دام‌ها، رعایت موازین امنیت زیستی و قرنطینه کردن دام‌های مشکوک و بیمار می‌تواند از بروز بیماری جلوگیری کند.

برچسب ها: تب برفکی ، واکسیناسیون دام
خبرهای مرتبط
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
فاز ملی واکسیناسیون تب برفکی تا اواخر اسفند ادامه دارد
واکسیناسیون رایگان بیش از ۷۵ میلیون راس دام علیه بیماری تب برفکی در آینده نزدیک + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مرداد ۱۴۰۵
مدیریت سهام عدالت از مالکیت اسمی خارج و به مردم واگذار شود
مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می‌شود
گرانفروشی کالا ارتباطی به میزان عرضه ندارد
تلاش برای تأمین برق پتروشیمی‌ها با واردات از ترکیه/ واردات سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از دو کشور
جریانِ حیات در رگ‌های روستا؛ پایان برنامه هفتم و آبرسانی به ۱۰ هزار روستا
اوج مصرف برق به ۷۵ هزار مگاوات رسید/ هشدار وزارت نیرو درباره ماینر‌های غیرمجاز
علت نوسان قیمت میوه در بازار چیست؟
ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شد + فیلم
۲ ماموریت شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات؛ حمایت از خانوار و تامین مالی تولید
آخرین اخبار
میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگا‌ه ها در سه استان افزایش یافت
ناوگان هوایی در خدمت زائران اربعین/امکان برقراری پروازهای فوق‌العاده در صورت افزایش تقاضا
اولویت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد/ تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد
کاهش ۲ نمره‌ای حدنصاب قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسان برای خرداد و دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ مرداد
۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران اربعین
افزایش ۴۰۰ برابری قبض برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور + فیلم
زیباترین روستاهای شمال ایران رو از دست نده!
کاشت مو با دستگاه در تهران؛ معرفی مراکز معتبر و راهنمای انتخاب
مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است
ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی
بازنگری جدی درسیاست‌گذاری ارزی
تاکید شورای عالی شهرسازی بر حفظ سقف جمعیتی منطقه ۲۲ تهران و جبران کمبود خدمات محله‌ای
صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع است
رشد بیش از ۴۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
دولت با رویکردی حمایتی مسائل تولیدکنندگان را در اولویت قرار داده است
اجرای برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرداخت مطالبات واردکنندگان روغن
۲ ماموریت شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات؛ حمایت از خانوار و تامین مالی تولید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مرداد ۱۴۰۵
طرح‌های اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده جذاب نیست
سفر‌های دریایی اربعین ۱۴۰۵ از بندر خرمشهر به مقصد بصره، فردا آغاز می‌شود
دالان سبز گمرکی برای تجار ایرانی در کراچی ایجاد می‌شود
نقش مؤثر بنگاه‌ها از تلاطم اقتصادی در شرایط کنونی/پرهیز از خرید‌های هیجانی شرط بقا در بازار‌های متلاطم
نقش مؤثر بنادر کوچک در تأمین کالا‌های اساسی کشور
شبکه سوخت‌رسانی کشور در خدمت زائران اربعین
اهمیت کلاس و آزمون در سال کنکور
۵۰ همت از مطالبات گندم‌کاران به زودی واریز می‌شود
ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شد + فیلم
فصل تازه ارتباطات راهبردی در پتروشیمی جم؛ امین حاجی‌دولو سکاندار روابط عمومی و امور بین‌الملل شد