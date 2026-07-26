سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی گفت: امسال پیش بینی می شود که واکسیناسیون رایگان دام سبک روستایی و عشایری علیه بیماری تب برفکی حدود ۱۲۵ میلیون راس برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر مقدس درباره اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی دام‌های کشور گفت: برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۱۲۵ میلیون راس دام سبک و سنگین روستایی به صورت رایگان زیر پوشش طرح واکسیناسیون علیه تب برفکی قرار گیرند و همزمان با اجرای این طرح، واکسیناسیون دام‌های سنگین صنعتی نیز توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی افزود: طرح واکسیناسیون دام‌ها علیه تب برفکی در قالب دو مرحله در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و فاز نخست آن نیز از ۱۵ مرداد آغاز و شهریور به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: در فاز دوم در زمستان (بهمن و اسفند)، جمعیت هدف همزمان واکسن را دریافت خواهند کرد.

مقدس با بیان اینکه برای اجرای این طرح واکسن به اندازه کافی تهیه شده است، ادامه‌داد: تلاش می‌کنیم برای تهیه واکسن در راستای پیشگیری از این بیماری و سایر بیماری‌های دامی، اعتبارات بیشتری دریافت کنیم.

وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور برای پیشگیری از بروز بیماری، برنامه‌های آموزشی برای پرورش دهندگان و واکسیناسیون دام‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی در مورد پیشگیری از ورود بیماری‌های جدید دامی گفت: گزارش ورود بیماری‌های جدید به کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه را به طور مستمر رصد می‌کنیم و در صورت نیاز برای اطلاعات بیشتر با سازمان دامپزشکی کشور مربوطه مکاتبه انجام می‌شود تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی اضافه‌کرد: همچنین برای بررسی هرگونه تغییر در سویه تب برفکی موجود در کشور، در حال حاضر امکان آزمایش تعیین سکانس ویروس در کشور وجود دارد.

مقدس گفت: در شرایط جنگی که هنوز هم ادامه دارد تاکنون هیچ‌گونه توقفی در خدمات‌رسانی دامپزشکی نداشته‌ایم و برنامه‌های دامپزشکی طبق روال قبل در مورد واکسیناسیون دام‌ها خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، ۱۲۴ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۸۴۷ راس دام زیر پوشش واکسیناسیون بیماری تب برفکی قرار گرفتند.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی سازمان دامپزشکی گفت: در مناطق عشایری و صعب‌العبور، اکیپ‌های خدوم دامپزشکی با هر وسیله ممکن از قبیل؛ موتور سیکلت، قاطر و حتی پیاده با حضور در محل تجمع دام‌ها اقدام به واکسیناسیون دام های روستایی و عشایر کردند.

وی درباره بیماری تب برفکی اظهار داشت: تب برفکی یک بیماری عفونی ویروسی است که حیوانات زوج سُم مانند گاو، گاومیش، گوسفند، بز، گوزن و آهو را درگیر می‌کند و در صورت درگیرشدن دام‌ها به بیماری، علاوه بر موارد مرگ و میر احتمالی، خسارات سنگین اقتصادی مانند کاهش تولید و هزینه‌های درمانی را در پی خواهد داشت.

مقدس گفت: واکسیناسیون دام‌ها، رعایت موازین امنیت زیستی و قرنطینه کردن دام‌های مشکوک و بیمار می‌تواند از بروز بیماری جلوگیری کند.