وحشت دشمن از عظمت اربعین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u06cc\u06a9 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0646\u062d\u0635\u0631\u0628\u0647 \u0641\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u062c\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u0634\u0628\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u200c. \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0631 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0648\u062d\u0634\u062a \u0648 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0639\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n