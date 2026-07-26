باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وحشت دشمن از عظمت اربعین + فیلم

مشابه مراسم اربعین حسینی را نمی‌توان در هیچ کجای جهان مشاهده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اربعین حسینی یک مراسم منحصربه فرد است که در هیچ کجای تاریخ جهان نمی‌توان چیزی شبیه به آن را پیدا کرد‌. همین امر موجب وحشت و واکنش دشمنان شیعیان شده است.

مطالب مرتبط
وحشت دشمن از عظمت اربعین + فیلم
young journalists club

روایت دلتنگی برای رهبر شهید توسط کاربران فضای مجازی + فیلم

وحشت دشمن از عظمت اربعین + فیلم
young journalists club

قاب متفاوت احسان یاسین در شب‌های محرم + فیلم

وحشت دشمن از عظمت اربعین + فیلم
young journalists club

قهوه یزدی، از روضه‌های محرم تا میراث ملی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۴۱

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۱۴۴

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۳۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۹

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۶۰۴

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha