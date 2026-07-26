باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صمد سلیمانی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی، در خبر ۱۳ با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای جابه‌جایی زائران اربعین اظهار کرد: در حال حاضر روزانه بین سه تا پنج پرواز از مبدا تهران، اصفهان، ارومیه، مشهد و یزد به مقصد نجف برقرار شده و روزانه حدود ۷۰۰ تا هزار مسافر از طریق این پروازها جابه‌جا می‌شوند.

وی درباره نرخ بلیت پروازهای اربعین گفت: قیمت بلیت‌ها مطابق نرخ‌های مصوب تعیین شده است. بر این اساس، نرخ بلیت رفت و برگشت از مبدا تهران ۲۴ میلیون تومان و از سایر شهرها ۲۸ میلیون تومان است و بلیت‌ها بر اساس همین نرخ‌ها عرضه می‌شوند.

مدیرعامل این شرکت هواپیمایی با اشاره به احتمال افزایش تقاضا در روزهای اوج سفرهای اربعین افزود: معمولاً در زمان پیک سفر، شرکت‌های هواپیمایی بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به برقراری پروازهای فوق‌العاده اقدام می‌کنند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که در صورت نیاز، حداکثر تلاش خود را برای افزایش ظرفیت پروازی و کاهش ازدحام مسافران به کار خواهیم گرفت.

سلیمانی تأکید کرد: تمام توان خود را برای ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی به زائران اربعین به کار گرفته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم در مجموع بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر را در این ایام جابه‌جا کنیم.