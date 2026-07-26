سلیمانی گفت: در ایام اربعین روزانه بین سه تا پنج پرواز از شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه، مشهد و یزد به نجف برقرار شده و روزانه بین ۷۰۰ تا هزار مسافر توسط شرکت هواپیمایی جابه‌جا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صمد سلیمانی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی، در خبر ۱۳  با اشاره به برنامه‌های  شرکت هواپیمایی کاسپین برای جابه‌جایی زائران اربعین اظهار کرد: در حال حاضر روزانه بین سه تا پنج پرواز از مبدا تهران، اصفهان، ارومیه، مشهد و یزد به مقصد نجف برقرار شده و روزانه حدود ۷۰۰ تا هزار مسافر از طریق این پروازها جابه‌جا می‌شوند.

وی درباره نرخ بلیت پروازهای اربعین گفت: قیمت بلیت‌ها مطابق نرخ‌های مصوب تعیین شده است. بر این اساس، نرخ بلیت رفت و برگشت از مبدا تهران ۲۴ میلیون تومان و از سایر شهرها ۲۸ میلیون تومان است و بلیت‌ها بر اساس همین نرخ‌ها عرضه می‌شوند.

مدیرعامل این شرکت هواپیمایی کاسپین با اشاره به احتمال افزایش تقاضا در روزهای اوج سفرهای اربعین افزود: معمولاً در زمان پیک سفر، شرکت‌های هواپیمایی بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به برقراری پروازهای فوق‌العاده اقدام می‌کنند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که در صورت نیاز، حداکثر تلاش خود را برای افزایش ظرفیت پروازی و کاهش ازدحام مسافران به کار خواهیم گرفت.

سلیمانی تأکید کرد: تمام توان خود را برای ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی به زائران اربعین به کار گرفته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم در مجموع بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر را در این ایام جابه‌جا کنیم.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
خبرهای مرتبط
سفر‌های دریایی اربعین ۱۴۰۵ از بندر خرمشهر به مقصد بصره، فردا آغاز می‌شود
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مرداد ۱۴۰۵
مدیریت سهام عدالت از مالکیت اسمی خارج و به مردم واگذار شود
مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می‌شود
گرانفروشی کالا ارتباطی به میزان عرضه ندارد
تلاش برای تأمین برق پتروشیمی‌ها با واردات از ترکیه/ واردات سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از دو کشور
جریانِ حیات در رگ‌های روستا؛ پایان برنامه هفتم و آبرسانی به ۱۰ هزار روستا
اوج مصرف برق به ۷۵ هزار مگاوات رسید/ هشدار وزارت نیرو درباره ماینر‌های غیرمجاز
علت نوسان قیمت میوه در بازار چیست؟
ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شد + فیلم
۲ ماموریت شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات؛ حمایت از خانوار و تامین مالی تولید
آخرین اخبار
میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگا‌ه ها در سه استان افزایش یافت
ناوگان هوایی در خدمت زائران اربعین/امکان برقراری پروازهای فوق‌العاده در صورت افزایش تقاضا
اولویت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد/ تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد
کاهش ۲ نمره‌ای حدنصاب قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسان برای خرداد و دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ مرداد
۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران اربعین
افزایش ۴۰۰ برابری قبض برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور + فیلم
زیباترین روستاهای شمال ایران رو از دست نده!
کاشت مو با دستگاه در تهران؛ معرفی مراکز معتبر و راهنمای انتخاب
مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است
ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی
بازنگری جدی درسیاست‌گذاری ارزی
تاکید شورای عالی شهرسازی بر حفظ سقف جمعیتی منطقه ۲۲ تهران و جبران کمبود خدمات محله‌ای
صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع است
رشد بیش از ۴۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
دولت با رویکردی حمایتی مسائل تولیدکنندگان را در اولویت قرار داده است
اجرای برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرداخت مطالبات واردکنندگان روغن
۲ ماموریت شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات؛ حمایت از خانوار و تامین مالی تولید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مرداد ۱۴۰۵
طرح‌های اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده جذاب نیست
سفر‌های دریایی اربعین ۱۴۰۵ از بندر خرمشهر به مقصد بصره، فردا آغاز می‌شود
دالان سبز گمرکی برای تجار ایرانی در کراچی ایجاد می‌شود
نقش مؤثر بنگاه‌ها از تلاطم اقتصادی در شرایط کنونی/پرهیز از خرید‌های هیجانی شرط بقا در بازار‌های متلاطم
نقش مؤثر بنادر کوچک در تأمین کالا‌های اساسی کشور
شبکه سوخت‌رسانی کشور در خدمت زائران اربعین
اهمیت کلاس و آزمون در سال کنکور
۵۰ همت از مطالبات گندم‌کاران به زودی واریز می‌شود
ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شد + فیلم
فصل تازه ارتباطات راهبردی در پتروشیمی جم؛ امین حاجی‌دولو سکاندار روابط عمومی و امور بین‌الملل شد