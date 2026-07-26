\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0639\u0628\u0627\u0633 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u060c \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0627\u0644\u0634 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0635\u0641\u062d\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628 \u062a\u0648\u0647\u06cc\u0646 \u0622\u0645\u06cc\u0632\u060c \u0636\u062f \u0627\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0634 \u0627\u0630\u0647\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f\u060c \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0627\u0648 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0627\u0644\u0634 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc\u060c \u0645\u062a\u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u062e\u0641\u06cc\u06af\u0627\u0647\u0634 \u0631\u0627 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0627\u0644\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u062a\u0647\u0645 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u062a\u0635\u0631\u06cc\u062d \u06a9\u0631\u062f: \u0645\u062a\u0647\u0645 \u06f3\u06f8 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f.\n\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u062d\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u0646\u06cc\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f: \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u0631\u0635\u062f \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631 \u0648 \u0647\u062f\u0641\u0645\u0646\u062f \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u062c\u0631\u0627\u0626\u0645 \u0648 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u062e\u0644\u0627\u0642\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646\u060c \u0645\u062d\u06cc\u0637\u06cc \u0627\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646