باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به آخرین آمار تصادفات جادهای اظهار داشت: در سهماهه نخست سال جاری یکهزار و ۵۳۳ فقره تصادف در محورهای ورودی و خروجی استان تهران ثبت شده است؛ این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۷۹ فقره بود.
وی افزود: مقایسه آمارها نشان میدهد تصادفات در محورهای مواصلاتی پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته که این دستاورد حاصل برنامهریزیهای انجامشده، تشدید کنترلهای ترافیکی و همراهی شهروندان با قوانین رانندگی است.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ با اشاره به کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی گفت: در این مدت ۳۱ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند، در حالی که سال گذشته این آمار ۳۷ نفر بود؛ بنابراین شاهد کاهش ۱۶ درصدی جانباختگان حوادث رانندگی هستیم.
سرهنگ ارزانی ادامه داد: همچنین تعداد مجروحان تصادفات نیز از ۲۰۹ نفر در سهماهه نخست سال گذشته به ۱۴۶ نفر در سال جاری رسیده که بیانگر کاهش ۳۰ درصدی مصدومان در محورهای مواصلاتی استان تهران است.
وی با بیان اینکه بیتوجهی به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه همچنان از مهمترین عوامل وقوع تصادفات هستند، تصریح کرد: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ۵۵ درصد تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو و ۲۷ درصد نیز به علت ناتوانی رانندگان در کنترل خودرو رخ داده است.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بیشترین تصادفات در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۲۰ اتفاق افتاده و ۵۵ درصد سوانح در این ساعات به ثبت رسیده است. همچنین ۴۱ درصد تصادفات در روزهای پنجشنبه و جمعه رخ داده و روز چهارشنبه نیز سهم قابل توجهی در وقوع حوادث داشته است.
وی با اشاره به نقش وسایل نقلیه در بروز سوانح جادهای گفت: خودروهای سواری با سهم ۵۸ درصدی بیشترین نقش را در تصادفات داشتهاند و در ۶۲ درصد این حوادث، رانندگان خودروهای سواری بهعنوان مقصر شناخته شدهاند. پس از آن، وانتبارها با سهم ۱۷ درصدی در رتبه بعدی قرار دارند.
سرهنگ ارزانی در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی، پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و توجه کامل به مسیر، در کاهش تصادفات و حفظ جان خود و دیگر کاربران جادهای نقشآفرینی کنند.