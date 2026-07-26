مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: از سه‌شنبه تا جمعه ۶ تا ۹ مرداد وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری گفت: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل و افزایش موقتی غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان شود.

در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود و همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد.

کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

منبع هواشناسی استان 

برچسب ها: وزش باد ، طوفان شن
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