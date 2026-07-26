باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ادامه دارد و به زائران توصیه می‌شود ثبت‌نام را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

ثبت‌نام در این سامانه امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و امدادی هلال‌احمر را فراهم می‌کند و دریافت ارز اربعین نیز منوط به داشتن کد سماح است. همچنین این ثبت‌نام به دستگاه‌های خدمت‌رسان در برنامه‌ریزی بهتر خدمات کمک می‌کند.

بر اساس آمار تاکنون، ۵۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مرد و ۴۲ درصد زن هستند و مرز‌های مهران، شلمچه، خسروی و چذابه بیشترین انتخاب زائران بوده‌اند.

به زائران توصیه می‌شود پس از ثبت‌نام، کارت شناسایی و همچنین بارکد خود را چاپ کرده و بر روی وسایل خود بچسبانند.

در حال حاضر مواکب و خدمات مرزی فعال شده و واحد‌های راهنمای زائر و امور گمشدگان نیز در مرز‌ها و شهر‌های زیارتی و مسیر طریق‌الحسین (ع) در حال خدمت‌رسانی هستند.