باشگاه خبرنگاران جوان - ثبتنام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ادامه دارد و به زائران توصیه میشود ثبتنام را به روزهای پایانی موکول نکنند.
ثبتنام در این سامانه امکان بهرهمندی از خدمات بیمهای و امدادی هلالاحمر را فراهم میکند و دریافت ارز اربعین نیز منوط به داشتن کد سماح است. همچنین این ثبتنام به دستگاههای خدمترسان در برنامهریزی بهتر خدمات کمک میکند.
بر اساس آمار تاکنون، ۵۸ درصد ثبتنامکنندگان مرد و ۴۲ درصد زن هستند و مرزهای مهران، شلمچه، خسروی و چذابه بیشترین انتخاب زائران بودهاند.
به زائران توصیه میشود پس از ثبتنام، کارت شناسایی و همچنین بارکد خود را چاپ کرده و بر روی وسایل خود بچسبانند.
در حال حاضر مواکب و خدمات مرزی فعال شده و واحدهای راهنمای زائر و امور گمشدگان نیز در مرزها و شهرهای زیارتی و مسیر طریقالحسین (ع) در حال خدمترسانی هستند.