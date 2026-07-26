یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمربی استقلال، ایجاد هماهنگی میان بازیکنان جدید و نفرات باقی‌مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های فوتبال آماده می‌کند که سهراب بختیاری‌زاده در دومین تجربه حضور روی نیمکت آبی‌پوشان، با چالشی متفاوت مواجه است؛ ساختن تیمی که بتواند با وجود محدودیت‌های موجود، انتظارات هواداران را برآورده کند.

استقلال در هفته‌های اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده و جدایی تعدادی از بازیکنان، به‌خصوص نفرات خارجی و برخی مهره‌های باتجربه، باعث شده ترکیب این تیم نسبت به فصل گذشته دستخوش تغییر شود. در چنین شرایطی، بختیاری‌زاده باید تیمی را شکل دهد که علاوه بر حفظ رقابت‌پذیری، هویت فنی مشخصی نیز داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمربی استقلال، ایجاد هماهنگی میان بازیکنان جدید و نفرات باقی‌مانده است. تغییرات زیاد در ترکیب معمولاً نیازمند زمان است، اما فشار هواداران برای نتیجه‌گیری از همان هفته‌های ابتدایی، کار کادر فنی را دشوار خواهد کرد.

از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال نیز دست بختیاری‌زاده را برای تقویت برخی نقاط ضعف بسته است. این موضوع باعث شده کادر فنی ناچار باشد بیشتر روی داشته‌های موجود حساب کند و از ظرفیت بازیکنان جوان و نفرات کمتر دیده‌شده استفاده کند.

استقلال در فصل جدید به نظر می‌رسد با سیاستی متفاوت در نقل‌وانتقالات پیش می‌رود؛ جذب بازیکنان جوان و آینده‌دار با قرارداد‌های بلندمدت، رویکردی است که می‌تواند در آینده برای باشگاه درآمدزایی ایجاد کند، اما در کوتاه‌مدت نیازمند صبر و حمایت خواهد بود.

بختیاری‌زاده که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال را نیز دارد، حالا باید بین نتیجه‌گرایی و ساختن یک تیم برای آینده تعادل ایجاد کند؛ مأموریتی که شاید مهم‌ترین آزمون دوران مربیگری او در استقلال باشد.

با توجه به شرایط موجود، پرسش اصلی هواداران این است که آیا استقلال جدید می‌تواند با تکیه بر جوان‌گرایی و مدیریت محدودیت‌ها، دوباره به جمع مدعیان قهرمانی بازگردد یا برای رسیدن به شرایط ایده‌آل نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت؟

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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