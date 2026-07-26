باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد که ۹ فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته در اثر آتش ارتش اسرائیل در نوار غزه شهید شده‌اند و تعداد کشته‌شدگان از اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳۳۲۶ نفر رسیده است.

در بیانیه‌ای از این وزارتخانه آمده است که بیمارستان‌های سراسر غزه اجساد ۹ قربانی، از جمله هفت فلسطینی تازه شهید شده و دو نفر که بر اثر جراحات ناشی از حملات قبلی اسرائیل جان باختند، را دریافت کرده‌اند.

این وزارتخانه افزود که ۳۶ نفر زخمی در همین مدت در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند و تعداد زخمی‌ها به ۱۷۳۹۹۷ نفر رسیده است.

بسیاری از آنها همچنان در زیر آوار و در جاده‌ها گرفتار هستند، در حالی که آمبولانس‌ها و تیم‌های دفاع مدنی به دلیل حملات مداوم اسرائیل قادر به دسترسی به آنها نیستند.

با وجود آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، ارتش اسرائیل به حملات روزانه خود ادامه داده و طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، حداقل ۱۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۳۸۸۸ نفر دیگر را زخمی کرده است.

جنگ اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳، این منطقه محصور فلسطینی را به ویرانه‌ای تبدیل کرده و شرایط فاجعه‌بار انسانی را برای ۲.۴ میلیون نفر از جمعیت این منطقه رقم زده است.

منبع: الجزیره