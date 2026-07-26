برخی بیماران دچار دل درد‌های شدید می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی اوقات برخی بیماران دچار دل دردهای شدید می‌شوند که یکی از دلایل اصلی چنین دردهایی، عفونت حفره‌های دیورتیکول در روده است که برنامه طبیب شبکه سوم سیما به آن پرداخت

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، دل درد ، مریضی خطرناک
خبرهای مرتبط
انواع بیماری‌های شایع در پیاده روی اربعین + فیلم
ارائه خدمات رایگان به مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال در بیمارستان شهید اکبرآبادی
راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
توسعه اینترنت ماهواره‌ای ایران با تکیه بر مشارکت‌های بین‌المللی + فیلم
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
ارتقای خدمات پستی اربعین؛ همکاری ایران و عراق برای ساماندهی اشیای گمشده زائران
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
آخرین اخبار
مشخصات موبایل ارزان قیمت ردمی فاش شد
علت درد‌های شدید روده در بیمار + فیلم
رقیبی جدید از Ulefone در بازار گوشی‌های هوشمند
فعالیت کاوشگر جونو زیر آتشفشان‌های قمر مشتری
آیا سونا مادون قرمز به ریکاوری پس از تمرین کمک می‌کند؟
وزیر ارتباطات: مخالف ایجاد انحصار در حوزه فضای مجازی هستیم
توزیع بیش از ۶۶۰ هزار گذرنامه در کشور/ گذرنامه اربعین معوقه‌ای نداریم
ارتقای خدمات پستی اربعین؛ همکاری ایران و عراق برای ساماندهی اشیای گمشده زائران
پیشگیری از مشکلات گوارشی در زمان پیاده‌روی اربعین + فیلم
۸۰ شرکت دانش‌بنیان با حمایت پارک فاوا در جیتکس دبی حضور یافتند
توسعه اینترنت ماهواره‌ای ایران با تکیه بر مشارکت‌های بین‌المللی + فیلم
پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده آغاز شد
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
شیائومی به زودی ساعت جدید خود را عرضه خواهد کرد
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
ضرورت به همراه داشتن دارو‌های مصرفی در پیادهروی اربعین
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزات استکبار، برکت خون شهدا و توکل بر خداست
ظرفیت ۴۰۰۰ دانش‌آموز نخبه برای پاسخگویی به نیاز‌های ملی
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
تخلف جدی در انتشار سؤالات نداشته‌ایم/ اجازه نمی‌دهیم شرایط جنگی آموزش کشور را مختل کند
کاظمی: حمایت از دانش‌آموزان دستاورد‌های بزرگ در المپیاد‌های جهانی به همراه خواهد داشت
توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از مسمومیت، کم‌آبی و مراقبت از بیماران قلبی در سفر اربعین
ابلاغ تأسیس «آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» جهاددانشگاهی توسط رئیس جمهور