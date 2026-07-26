باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ایران سهشنبه ۶ مردادماه میزبان یکصد و پنجاه و دومین حراج شمش طلا خواهد بود.
مهلت ثبتنام:
تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۵ مردادماه
شرایط شرکت:
-واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش
-دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها
-قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور
-مطابقت با شیوهنامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران
گروههای مجاز خرید:
-فروشندگان عمده شمش طلا
-تولیدکنندگان مصنوعات طلا
-خردهفروشان طلای آبشده
-سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر
خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.