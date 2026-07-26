فرمانده انتظامی مراغه گفت: ۱۱ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر در یکی از باغات اطراف شهر مراغه کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری ۱۱ مراغه طی سه عملیات هوشمندانه و موفقیت آمیز و با اشراف اطلاعاتی از فعالیت افردی در محلات شهرستان در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی پلیسی موفق به شناسایی مکان‌ها و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر شده و با هماهنگی دستگاه و مقام قضایی در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری، باغ و مخفیگاه متهمین مقدار یک کیلوگرم تریاک، ۲۰۰ گرم هروئین و شیشه و ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی را کشف کردند.

فارسی افزود: در این زمینه ضمن توقیف یک دستگاه خودروی سواری، تعداد سه نفر متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی همچنین با اعلام دستگیری تعداد ۳۲ سارق در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور در مراغه، از کشف تعداد ۸۰ فقره انواع سرقت از سوی این سارقان خبر داد و گفت: طی دو هفته گذشته ماموران در اجرای این طرح این تعداد از سارقان سابقه دار منزل، اماکن خصوصی و معابر، خودرو و داخل خودرویی دستگیر شدند.

فارسی ادامه داد: در این راستا ۲ دستگاه خودروی سواری و ۳ دستگاه موتور سیکلت و انواع اقلام مسروقه دیگر نیز کشف شد.

وی با تاکید بر اینکه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور توسط پلیس‌های تخصصی و کلانتری‌ها و پاسگا‌های تابعه در سطح شهرستان مراغه با قدرت ادامه دارد، افزود: در اجرای این طرح تعداد ۲۱۱ نفر معتاد متجاهر و ۷ نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و بیش از ۱۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در دو هفته گذشته کشف که در اجرای دستور مقامات قضایی معتادین تحویل مرکز ترک اعتیاد و سایر متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی مراغه گفت: اجرای این طرح با هدف برقراری امنیت پایدار در مناطق جرم خیز و با مشارکت و همکاری خوب مردم و معتمدین محلات با پلیس در سطح شهرستان به صورت مستمر در طول سال اجرا می‌شود.