استاندار گیلان: حمله به کشتی بندرانزلی در دریای خزر نقض آشکار امنیت کشتیرانی است

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس ظهر امروز یکشنبه در واکنش به حمله به یک فروند کشتی ثبت بندر انزلی اظهار کرد: دشمن در حالی مدعی تأمین امنیت کشتیرانی در جنوب کشور و تنگه هرمز است که در اقدامی متناقض، یک کشتی تجاری ثبت بندر انزلی را در آب‌های دریای خزر و در لنگرگاه خارجی رودخانه ولگا هدف حمله قرار داد و عملاً امنیت یکی از مسیرهای مهم تجارت دریایی منطقه را مخدوش کرد.

وی با بیان اینکه در این حمله پل فرماندهی کشتی به‌طور کامل تخریب شد، گفت: متأسفانه سه نفر از خدمه این کشتی مجروح شدند و یکی از دریانوردان نیز به شهادت رسید و کشتی نیز از ادامه مأموریت بازماند.

به گفته استاندار گیلان، این شناور حامل بار آهن بود که از بندر آستاراخان به مقصد بندر انزلی در حال حرکت بود؛ مسیری که سال‌ها به‌عنوان یک کریدور امن و مطمئن برای تبادلات تجاری میان دو بندر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی با بیان اینکه دشمن در پی ایجاد ناامنی در دریای خزر است، تصریح کرد: این اقدام جنایتکارانه نه‌تنها تعرض به یک کشتی تجاری، بلکه حمله به امنیت تجارت دریایی و آرامش منطقه است و بدون تردید با محکومیت افکار عمومی و پیگیری جدی مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی مواجه خواهد شد.

استاندار گیلان همچنین ضمن تسلیت شهادت این دریانورد گیلانی به خانواده وی و مردم استان، خاطرنشان کرد: ابعاد این حادثه از طریق مراجع و دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

منبع:استانداری گیلان