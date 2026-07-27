باشگاه خبرنگاران جوان- کامران پولادی دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد وزارت ورزش و جوانان در دوران جنگ، گفت: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در اعزام تیم‌های ورزشی و مشکلاتی مانند صدور بلیت، رفت‌وآمد و اسکان، تمامی تیم‌های ملی طبق برنامه در رقابت‌های بین‌المللی حاضر شدند و وزارت ورزش کارنامه‌ای قابل دفاع و شایسته تقدیر از خود بر جای گذاشت.



دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات وزارت ورزش و جوانان در شرایط جنگی، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اقدامات خصمانه علیه کشور، تلاش کردند با ایجاد موانع مختلف، حضور تیم‌های ورزشی ایران در رقابت‌های بین‌المللی را با مشکل مواجه کنند.

وی افزود: این کارشکنی‌ها در موضوعاتی همچون صدور بلیت، رفت‌وآمد، اسکان و حضور تیم‌های ورزشی، به‌ویژه تیم ملی فوتبال، کاملاً مشهود بود، اما با وجود این موانع، ورزشکاران کشورمان با توکل به خدا و تلاش مسئولان، عملکردی موفق و قابل قبول از خود به نمایش گذاشتند.

دبیر فراکسیون ورزش مجلس با تقدیر از عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی تصریح کرد: در شرایط جنگی، وزارت ورزش و جوانان اقدامات مناسبی انجام داد و با همراهی و همدلی فدراسیون‌ها تلاش شد ضمن حفظ روند اعزام تیم‌ها، زمینه نشاط و امید در جامعه فراهم شود و دشمن نیز در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند.

پولادی خاطرنشان کرد: تمامی تیم‌هایی که باید در مسابقات مختلف بین‌المللی حضور پیدا می‌کردند، با وجود همه محدودیت‌ها و فشار‌های ایجادشده، به رقابت‌ها اعزام شدند و از این جهت عملکرد وزارت ورزش و جوانان، کارنامه‌ای قابل قبول، قابل دفاع و شایسته تقدیر و تشکر است.

منبع برنا