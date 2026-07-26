باشگاه خبرنگاران جوان - داوود گودرزی، با اشاره به راه اندازی بزرگترین مجتمع صنف بنکداری و زون پروتئینی در میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: یکی از کارهایی که به صورت جدی در حال پیگیری آن هستیم، موضوع ساماندهی مشاغل و مولدسازی ظرفیتهایی است که در تهران دارد.
وی با اشاره به وجود دو زمین ۱۳ و ۵۰ هکتاری در میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران افزود: بخشی از این زمینها برای شهرداری و در بخش دیگری از آن نیز سایر نهادها و مجموعههای شخصی مشارکت دارند؛ بر همین اساس ما از مدتها پیش برای انتقال برخی از صنوف مواد غذایی به میدان مرکزی با بخشی از آنها به ویژه اتحادیه بنکداران شهر تهران که در مناطق ۱۱ و ۱۲ فعالیت دارند؛ گفتوگوهای لازم انجام شده است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: قرار است تا در زمین به مساحت ۱۳ هکتار در میدان مرکزی میوه و ترهبار با اجرای یک طراحی خوب؛ بزرگترین مجتمع بنکداران کشور راهاندازی شود.
وی بیان کرد: بزرگترین هدف انتقال صنف بنکاران از محدوده مرکزی شهر تهران؛ بهبود وضعیت ترافیکی در این محدوده است. به زودی با تایید طراحی این مجتمع مراسم کلنگزنی و ساخت این مجتمع بزرگ آغاز میشود.
گودرزی یادآور شد: در حال حاضر مشاور طرح در حال نهایی کردن، طرح این پروژه است و به زودی قرارداد فیمابین شهرداری تهران، سرمایهگذار و صنف مربوطه منعقد میشود.
وی با اشاره به راهاندازی زون پروتئینی در میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران تاکید کرد: همچنین مقرر شده تا در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار نیز بزرگترین زون پروتئینی کشور ساخته و راهاندازی شود.
معاون خدماتشهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان گفت: یکی از برنامههای شهرداری تهران این است تا در زمینهایی که در اطراف شهر تهران دارد، برای راهاندازی شهر صنایع مانند شهر طلا، شهر کفش و ... با اتحادیهها و صنوف مختلف وارد مذاکره شود تا با ایجاد مجتمعهای صنفی محدودههای مرکزی تهران را ساماندهی و آرامسازی ترافیکی کند.