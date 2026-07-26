باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در روزهای اخیر پیگیریهای خود برای باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی را با جدیت دنبال کرده و مدیران این باشگاه امیدوار هستند با کمک وکلای خارجی خود، این مشکل پیش از آغاز رقابتهای فصل جدید لیگ برتر فوتبال برطرف شود.
پنجره نقلوانتقالاتی استقلال به دلیل پروندههای مالی و شکایت برخی بازیکنان و مربیان خارجی همچنان بسته است و همین موضوع نگرانیهایی را برای کادر فنی و هواداران ایجاد کرده است؛ چرا که آبیپوشان در شرایطی مشغول آمادهسازی برای فصل جدید هستند که امکان ثبت قرارداد و استفاده از بازیکنان جدید خود را ندارند.
در همین رابطه، مدیران استقلال با بهرهگیری از وکلای خارجی در حال پیگیری پروندههای مربوطه در مراجع بینالمللی هستند. این وکلا به مسئولان باشگاه اعلام کردهاند که تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا روند باز شدن پنجره در سریعترین زمان ممکن انجام شود و استقلال بتواند پیش از شروع مسابقات لیگ برتر از نفرات جدید خود استفاده کند.
اولویت اصلی باشگاه استقلال این است که مشکل پنجره نقلوانتقالاتی تا پیش از آغاز فصل جدید حل شود تا بازیکنانی که به تازگی به جمع آبیپوشان اضافه شدهاند، از همان هفته نخست در اختیار کادر فنی قرار داشته باشند و امکان حضور آنها در مسابقات رسمی فراهم شود.
بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی در هفتههای اخیر باعث شده برنامههای نقلوانتقالاتی استقلال با محدودیتهایی مواجه شود. این باشگاه که در فصل جدید سیاست جذب بازیکنان جوان و آیندهدار را در پیش گرفته، قصد دارد با نهایی شدن روند اداری، قراردادهای بازیکنان جدید را ثبت کند.
مدیران استقلال امیدوارند با پیگیریهای حقوقی انجامشده و همکاری وکلای بینالمللی، این پرونده در روزهای آینده به سرانجام برسد تا آبیها بدون دغدغه وارد فصل جدید رقابتهای لیگ برتر شوند.