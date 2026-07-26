باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه‌ اروپا اعلام کرد که پلتفرم اشتراک ویدئو تیک‌تاک، متعلق به هلدینگ بایت‌دنس، قوانین محتوای آنلاین این اتحادیه را نقض کرده است.

یافته‌های اولیه‌ رگولاتور‌های اروپایی نشان می‌دهد که طراحی این شبکه‌ی اجتماعی به گونه‌ای است که احتمال دارد کودکان را در معرض آسیب‌های جدی نظیر قلدری سایبری یا تماس افراد آزارگر قرار دهد. این اتهام جدید که تحت قانون خدمات دیجیتال مطرح شده، تیک‌تاک را با خطر جریمه‌ مالی بسیار سنگینی مواجه می‌کند.

این پرونده چهارمین اقدام قانونی علیه تیک‌تاک در دو سال گذشته به شمار می‌رود. کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی قوانین فناوری در اتحادیه‌ی اروپا، تأکید دارد که حساب‌های کاربری تیک‌تاک با استاندارد‌های ایمنی سازگار نیستند.

بر اساس بیانیه‌ این نهاد، تیک‌تاک به کودکان اجازه می‌دهد حساب خود را عمومی کنند که این موضوع امکان مشاهده‌ی محتوا و برقراری ارتباط با آنها را برای افراد ناشناس فراهم می‌سازد.

کارشناسان این کمیسیون عقیده دارند که حتی حساب‌های خصوصی نیز امنیت کافی ندارند؛ زیرا کاربران دیگر و حتی افرادی که حساب کاربری تیک‌تاک ندارند، می‌توانند این پروفایل‌ها را از طریق فهرست دنبال‌کنندگان پیدا کنند. رگولاتور‌های اروپایی خواستار تغییر تنظیمات پیش‌فرض حساب‌های کاربری نوجوانان شده‌اند تا محتوای تولیدی آنها تنها برای افراد تأییدشده قابل مشاهده باشد.

تیک‌تاک اعلام کرده است که یافته‌های جدید اتحادیه‌ی اروپا را بررسی می‌کند و همکاری سازنده‌ای با این نهاد خواهد داشت. سخنگوی تیک‌تاک گفت: «حساب‌های کاربری نوجوانان در تیک‌تاک از همان لحظه‌ی راه‌اندازی، به بیش از ۵۰ تنظیم پیش‌فرض حریم خصوصی و ایمنی مجهز هستند که با مشورت کارشناسان طراحی شده‌اند. حساب‌های افراد زیر ۱۸ سال به صورت پیش‌فرض خصوصی است و ما یکی از معدود پلتفرم‌هایی هستیم که امکان ارسال پیام مستقیم یا نمایش محتوا در بخش For You را برای نوجوانان کم‌سن‌وسال محدود کرده‌ایم.»

تیک‌تاک اکنون فرصت دارد تا اسناد کمیسیون اروپا را بررسی کند و دفاعیات خود را پیش از صدور حکم نهایی ارائه دهد. در صورت محکومیت قطعی، جریمه‌ی احتمالی می‌تواند تا سقف ۶ درصد از کل گردش مالی سالانه‌ی جهانی این شرکت تعیین شود.