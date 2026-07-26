باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آلودگی هوا در دنیا دومين عامل خطر بعد از فشار خون محسوب میشود به طوری که سالیانه حدود ۸ میلیون نفر در دنیا به خاطر آلودگی هوا فوت میکنند.
به گفته وی، بررسیها نشان میدهد که ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران رخ میدهد و آلودگی هوا سومین عامل خطر در تهران است.
حسنوند تاکید کرد: کودکان زیر ۵ سال، سالمندان و زنان باردار در خصوص آلودگی هوا بیشتر در معرض خطر محسوب میشوند.
وی ادامه داد: تشدید حملات آسمی و افزایش حجم ریه از جمله عواقب آلودگی هوا در بین کودکان است. آلودگی هوا ریسک بروز بیماریهای قلبی در بین کودکان را افزایش میدهد.