باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آلودگی هوا در دنیا دومين عامل خطر بعد از فشار خون محسوب می‌شود به طوری که سالیانه حدود ۸ میلیون نفر در دنیا به خاطر آلودگی هوا فوت می‌کنند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران رخ می‌دهد و آلودگی هوا سومین عامل خطر در تهران است.

حسنوند تاکید کرد: کودکان زیر ۵ سال، سالمندان و زنان باردار در خصوص آلودگی هوا بیشتر در معرض خطر محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: تشدید حملات آسمی و افزایش حجم ریه از جمله عواقب آلودگی هوا در بین کودکان است. آلودگی هوا ریسک بروز بیماری‌های قلبی در بین کودکان را افزایش می‌دهد.