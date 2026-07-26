رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آلودگی هوا در دنیا دومين عامل خطر بعد از فشار خون محسوب می‌شود به طوری که سالیانه حدود ۸ میلیون نفر در دنیا به خاطر آلودگی هوا فوت می‌کنند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران رخ می‌دهد و آلودگی هوا سومین عامل خطر در تهران است.

حسنوند تاکید کرد: کودکان زیر ۵ سال، سالمندان و زنان باردار در خصوص آلودگی هوا بیشتر در معرض خطر محسوب می‌شوند. 

وی ادامه داد: تشدید حملات آسمی و افزایش حجم ریه از جمله عواقب آلودگی هوا در بین کودکان است. آلودگی هوا ریسک بروز بیماری‌های قلبی در بین کودکان را افزایش می‌دهد.

برچسب ها: آلودگی هوا ، بیماری ریه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۲۲:۰۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
شما هم در این موقعیت حساس این آمار رو برای رسانه های بیگانه بعنوان خوراک تبلیغاتی اعلام میکنید.
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
خود این افراد اکثر روستایی و شهرستانی ند

چ خبره

این همه مهاجرت؟؟

بهترین امکانات و تو شهر ستان بسازین

مردم و دعوت ب مهاجرت نکنین
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
جنگ و امریکا و اسراییل اینقدر از ما نکشتن
۰
۴
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