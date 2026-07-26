بنا بر اعلام معاون حمل ونقل گیلان، تاکنون ۴۵۰۰ زائر با ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به مرز‌های خوزستان اعزام شده‌اند و این روند با حداکثر توان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حدادی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد گفت: تا ساعت ۱۲ شب گذشته، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، ۴ هزار و ۵۰۰ زائر را از این استان به مقصد مرز‌های خوزستان اعزام کرده‌اند و این روند با حداکثر توان ادامه دارد.

او با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های حمل و نقل مسافری گیلان برای جا به جایی ایمن، منظم و مطلوب زائران به کار گرفته شده است، افزود: با برگزاری نشست‌های هماهنگی با شرکت‌های حمل و نقل مسافری و بهره‌گیری از ظرفیت مدیران فنی و رانندگان، تمهیدات لازم برای اعزام زائران پیش‌بینی شده تا خدمات‌رسانی بدون وقفه و مطابق با ضوابط و استاندارد‌های ایمنی انجام شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان در خصوص اقدامات نظارتی در ایام اربعین تصریح کرد: بازدید مستمر از ناوگان، کنترل وضعیت فنی خودروها، نظارت بر سلامت رانندگان، رعایت ساعات مجاز کار و استراحت و همچنین پایش نرخ بلیت، از مهمترین برنامه‌های نظارتی این اداره کل در این ایام است.

حدادی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی زائران برای جلوگیری از ازدحام، از آنها خواست تا بلیت سفر خود را تنها از شرکت‌ها و مراکز مجاز تهیه کرده و سفر خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

او همچنین با اشاره به استقرار اکیپ‌های نظارتی در پایانه‌های مسافربری گیلان گفت: کارشناسان این اداره کل به صورت شبانه‌روزی بر روند اعزام زائران، کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری نظارت خواهند داشت تا سفری ایمن و آرام برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان

برچسب ها: اربعین حسینی ، ناوگان حمل و نقل عمومی
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