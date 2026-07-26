فرماندار ماکو گفت: مرز بازرگان با استقرار تجهیزات پزشکی ویژه و تشکیل ستادهای تخصصی، آماده میزبانی از زائران اربعین از کشورهای همسایه و فرامنطقه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن ایام اربعین حسینی،در راستای تسهیل تردد و ارتقای سطح خدمات در ایام اربعین حسینی برای زائران خارجی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان، قبرس و دیگر کشورهای اروپایی و آفریقایی، ستاد استقبال از زائران در مرز بازرگان ارائه خدمات و فعالیتهای ویژهای را آغاز کرده است.
تاجفر با تأکید بر اینکه مرز بازرگان با تمرکز بر امنیت و رفاه زائران، برنامههای عملیاتی خود را شروع کرده؛ گفت: ستاد استقبال با حضور کمیتههای فرهنگی، پشتیبانی، انتظامی و استقبال، تمامی جوانب را فراهم کرده است.
تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی
تاجفر اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی در آمادگیهای انجام شده، بخش خدمات درمانی است. برای مقابله با هرگونه فوریت پزشکی، آمبولانسهای تخصصی بهصورت سه شیفته مستقر شدهاند که شامل ۳ دستگاه آمبولانس ناسا (NASA) می باشد که از این تعداد یک دستگاه آمبولانس از استان آذربایجان شرقی اعزام و استقرار یافته است.
وی گفت: این تجهیزات در کنار حضور فعال موکب هلالاحمر، پوشش درمانی لازم را برای زائران فراهم میکنند.
ورود بیش از ۵ هزار زائر از پایانه مرزی بارزگان
فرماندار شهرستان ماکو در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده از سوی ستاد مرزی، از تاریخ ۲۶ تیرماه تاکنون، مجموعاً ۳ هزار و ۷۹۸ زائر از مرز بازرگان پذیرش شدهاند.
وی گفت: از بامداد امروز تا به الان ۱۸۰۰ نفر تنها امروز وارد شده اند.
تاجفر خاطرنشان شد: سال گذشته ۱۱ هزار نفر از پایانه مرزی بازرگان تردد داشتند که پیش بینی می شود این تعداد امسال به ۱۷ هزار نفر افزایش یابد.
تاجفر با بیان اینکه هم اکنون ورود کاروانها با سرعت در جریان است؛ گفت: بهطوری که تاکنون ۴۲ دستگاه اتوبوس زائر وارد کشور شدهاند که ورود ۱۰ دستگاه از آنها تنها در روز جاری بوده است.
تامین تسهیلات رفاهی و ارتباطی
فرماندار ماکو در ادامه گفت: علاوه بر خدمات پزشکی، ۵ موکب در محدوده مرز (شامل موکبهای فرهنگی و پذیرایی) مستقر شدهاند.
وی افزود: همچنین جهت رفع موانع زبانی، مترجمانی مسلط به زبانهای ترکی استانبولی، آذربایجانی، فارسی و انگلیسی در محل حضور دارند تا ارتباط با زائران خارجی بهشکلی مطلوب برقرار شود.
وی همچنین از آمادگیهای لازم این پایانه برای پذیرش موجهای بعدی زائران در نهایت سطح کامل خبر داد و گفت: مرز بازرگان به عنوان دروازه ورود زائران از کشورهای همسایه و قارههای اروپا و آفریقا، با بسیج تمام امکانات و تشکیل ستادهای تخصصی، آماده میزبانی از خیل عظیم زائران اربعین حسینی شده است.
وی با اشاره به اینکه در ستاد اربعین کمیتههای چهارگانه فرهنگی، استقبال، پشتیبانی و انتظامی، ۵ موکب در محدوده مرز مستقر شدهاند؛ گفت: دو موکب آن با رویکرد فرهنگی به توزیع اقلام ویژه و سه موکب دیگر به پذیرایی و اسکان موقت زائران میپردازند. همچنین در راستای افزایش ظرفیت، حسینیه شهر بازرگان و موکب «گل نرگس» برای اسکان اضطراری پیشبینی شده است.