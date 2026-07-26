علی آبادی گفت: در هفته جاری ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر وارد مدار خواهد شد و این روند هر هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با اشاره به اقدامات و پروژههای انجامشده در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق کشور، از رشد چشمگیر ظرفیت نیروگاهی در هفتههای اخیر خبر داد.
وزیر نیرو گفت: هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه میشود و در هفته گذشته، مجموعاً ۶۶۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که شامل پروژههای متنوعی در بخشهای مختلف نیروگاهی میشود.
علیآبادی افزود: یک واحد نیروگاهی سیکل ترکیبی در عسلویه به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و با ارزش ۲۶ همت سنکرون شد و در حال حاضر به صورت پایدار به شبکه سراسری متصل است. همچنین یک واحد نیروگاهی در فردوسی مشهد با ظرفیت نسبتاً بالا در مراحل پایانی قرار دارد و با توجه به ظرفیت قابل بهرهبرداری، خبر بسیار مسرتبخشی برای مردم عزیز خواهد بود.
وزیر نیرو با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای برقآبی تصریح کرد: یک واحد برقآبی به ظرفیت ۵۵ مگاوات و دو نیروگاه کوچک ۵ مگاواتی در مجموع ۶۵ مگاوات نیروگاه چمشیر به مدار پیوست و در واحد اول آماده اتصال به شبکه هستند.
علیآبادی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: هفته گذشته ۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد و در همین هفته نیز حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر وارد مدار خواهد شد. تمام این پروژهها تازهاحداث هستند و در شرایط سخت تصمیم بر اجرای این پروژهها گرفته شد و در اسرع وقت به ثمر نشست.
وزیر نیرو در پایان با تقدیر و تشکر از کارکنان و متخصصان صنعت آب و برق، گفت: از همه همکاران عزیز که در هر شرایطی پای کار خدمترسانی هستند و در اسرع وقت برای به ثمر نشستن پروژهها به انجام وظیفه مشغول هستند، خدا قوت و خسته نباشید میگویم.
منبع: وزارت نیرو