رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آغاز موج اصلی سفر‌های اربعین، از تداوم ترافیک پرحجم در محور‌های منتهی به مرز‌های خروجی کشور طی ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «احمد کرمی‌اسد»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: با آغاز ماه صفر، سفر‌های زیارتی به مقصد عتبات عالیات از سراسر کشور آغاز شده است، اما از ۳۱ تیرماه تاکنون، جاده‌های منتهی به مرز‌های خروجی کشور شاهد حجم بسیار بالایی از تردد زائران بوده‌اند.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های انجام شده، این وضعیت پرحجم ترافیکی دست‌کم تا ۴۸ ساعت آینده ادامه خواهد داشت. با وجود گرمای هوا، همچنان شمار بسیار زیادی از مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در محور‌های منتهی به مرز‌های کشور در حال تردد هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت تردد در مرز‌های کشور گفت: در حال حاضر، محور‌های منتهی به استان ایلام و شهر مهران با بیشترین حجم تردد مواجه هستند و بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد زائران، مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: البته تمامی مرز‌های کشور برای خروج زائران آماده هستند و از نظر زیرساخت‌ها، هیچ مشکلی برای پذیرش و عبور زائران وجود ندارد، اما مرز مهران به دلیل امکانات، زیرساخت‌های مناسب و شرایط مطلوب، همچنان بیشترین سهم تردد را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ترافیک در محور‌های منتهی به مرز‌ها سنگین، اما روان است، اظهار کرد: تاکنون نخستین پیک ترافیکی سفر‌های اربعین را پشت سر گذاشته‌ایم و خوشبختانه با وجود حجم بالای تردد، هیچ‌گونه انسداد، راه‌بندان یا توقف طولانی‌مدت در محور‌های مواصلاتی گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: پیش‌بینی همکاران ما این است که در ۴۸ ساعت آینده نیز همین شرایط ترافیکی ادامه داشته باشد، اما با استقرار کامل تیم‌های پلیس راه، پلیس راهور و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در مدیریت سفر‌های اربعین، مشکلی در تردد زائران ایجاد نخواهد شد.

سردار کرمی‌اسد با توصیه به زائران گفت: از هموطنان درخواست می‌کنیم حتی‌الامکان برای عزیمت به مرز‌ها از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

وی افزود: چنانچه استفاده از خودروی شخصی اجتناب‌ناپذیر باشد، در مبادی ورودی شهر‌های مرزی، ظرفیت گسترده‌ای از پارکینگ‌ها و توقفگاه‌ها برای استقرار خودرو‌ها پیش‌بینی شده و زائران باید از این امکانات استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به شرایط آب‌وهوایی کشور تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا، رانندگان و زائران باید در طول مسیر از موکب‌ها و محل‌های استراحت استفاده کرده و با توقف‌های منظم، استراحت کافی داشته باشند تا از بروز حوادث ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری شود.

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: پلیس به همراه سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، با حداکثر توان در آماده‌باش قرار دارند تا زائران بتوانند با آرامش، ایمنی و سهولت به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.

وی با اشاره به آخرین آمار حوادث سفر‌های اربعین گفت: تاکنون تنها ۲۰ نفر از زائران در جغرافیای کشور دچار مصدومیت شده‌اند و خوشبختانه تا این لحظه هیچ تصادف فوتی در سفر‌های اربعین گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره جلسه مشترک با مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: این نشست با حضور مسئولان سازمان راهداری و نمایندگان استانی آن برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای مدیریت هرچه بهتر سفر‌های اربعین انجام شود.

وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد زائران از مرز مهران تردد می‌کنند، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مدیریت ورود و خروج زائران در پایانه برکت (پایانه شهید رئیسی) انجام شده است؛ پایانه‌ای که بخش قابل توجهی از زائران از طریق آن وارد مرز شده و هنگام بازگشت نیز از همین مسیر جابه‌جا می‌شوند.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در این جلسه، تمامی موضوعات مرتبط با مدیریت سفر‌های اربعین، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اتخاذ ادبیات مشترک در اجرای مأموریت‌ها و استقرار تیم‌های پلیس در پایانه شهید رئیسی مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: علاوه بر استقرار نیرو‌های پلیس، عوامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نمایندگان استانی نیز در این پایانه حضور دارند تا مدیریت تردد، ساماندهی زائران و سایر امور مرتبط با سفر‌های اربعین به بهترین شکل انجام شود.

منبع: پلیس فراجا

برچسب ها: سفر اربعین ، پلیس راهور فراجا
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