رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: همزمان با آغاز ماه صفر، سفر زائران اربعین به سمت مرزهای کشور آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا یکشنبه ۴ مرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه صفر، سفر زائران اربعین به سمت مرزهای کشور آغاز شد، اما اوج ترددها از ۳۱ تیرماه شکل گرفت و بر اساس پیش‌بینی‌ها، این حجم سنگین ترافیک تا ۴۸ ساعت آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با وجود گرمای هوا، اشتیاق مردم برای حضور در مراسم اربعین همچنان بالاست، افزود: در حال حاضر محورهای منتهی به مرزهای خروجی کشور، به‌ویژه مسیرهای منتهی به استان ایلام و مرز مهران، شاهد تردد پرحجم زائران است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد زائران، مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد مردم به زیرساخت‌ها و امکانات این مرز است. البته سایر مرزهای اربعینی نیز از آمادگی کامل برای پذیرش زائران برخوردار هستند.

کرمی‌اسد با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی گفت: با وجود افزایش حجم تردد، تاکنون هیچ‌گونه انسداد، توقف طولانی یا راه‌ماندگی در مسیرهای منتهی به مرزها گزارش نشده و تردد خودروها به‌صورت روان در جریان است.

وی از زائران خواست تا در صورت امکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای سفر به مرزها استفاده کنند و افزود: افرادی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، حتماً از پارکینگ‌ها و توقفگاه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرهای مرزی استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین بر ضرورت استراحت کافی رانندگان در طول مسیر تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا، زائران در طول مسیر از ظرفیت موکب‌ها برای استراحت استفاده کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.