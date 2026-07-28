باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارزش تقریبی خسارات واردشده به تجهیزات و زیرساخت‌های منتسب به ارتش آمریکا در منطقه طی دو هفته اخیر حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار برآورد شده است. این برآورد بر پایه ارزش جایگزینی تجهیزات مشابه، قرارداد‌های دفاعی، اسناد بودجه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، گزارش‌های فروش نظامی خارجی (FMS) و برخی منابع دفاعی انجام شده و شامل طیف گسترده‌ای از سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات لجستیکی، هواگرد‌ها و زیرساخت‌های عملیاتی است.

بیشترین سهم از خسارت‌های اعلام‌شده به سامانه‌های پدافندی و راداری اختصاص دارد؛ بخشی که ارزش آن حدود ۷.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. پس از آن، حوزه لجستیک و پشتیبانی با ۶.۸ میلیارد دلار، حوزه هواگرد‌ها شامل جنگنده‌ها، هواپیماها، بالگرد‌ها و پهپاد‌ها با ۳.۵ میلیارد دلار و مراکز فرماندهی و ارتباطی با حدود ۲.۸ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

خسارت‌ها در چهار بخش اصلی دسته‌بندی شده است که هر یک شامل فهرستی از تجهیزات و تأسیسات عنوان‌شده از سوی سخنگوی سپاه پاسداران هستند که به اختصار می‌بینید.

حوزه راداری و پدافندی:

۷ مرکز فرماندهی و کنترل

۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای

۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشکها و پهپادهای ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند)

۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی

۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه

۷ رادار دفاع موشکی هوایی

۳ سامانه راداری EPS

۲ رادار EPS 117

۵ رادار برد بلند

۲ رادار پدافندی

۱ مجوعه راداری تاکتیکی در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی: ۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد

۳ مرکز پشتیانی و لجستیک

۱۲ مخزن سوخت

۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناورها و هواگردها

۶ زاغه موشکی در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی: ۶ آشیانه پهپاد ام کیو ۹

یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵

یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود

۲ مرکز فرماندهی

یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر

یک آشیانه هواپیمای پی ۸

۴ سکوی موشکی هایمارس

۵ آشیانه جنگنده

۴ مجتمع پدافند پاتریوت

۶ سکوی پرتاب موشکی

یک ایستگاه پمپاژ سوخت

۲ مرکز مخابرات سیگنالی

یک مرکز داده‌های اطلاعاتی

یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون

یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور)

یک اسکله سوخت

۴ شلتر جنگنده

۶ رمپ پرواز و توقف در حوزه عملیات هوایی: ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین)

۱۷ پهپاد شناساییی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)

یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر

یک هواپیمای پی ۸

یک هواپیمای ترابری سی ۱۷

۸ هواپیمای سوخت رسان

۴ بالگرد سنگین

۶ موشک ذخیره

حوزه پدافندی و راداری

طبق این برآورد، ارزش خسارت‌های مربوط به سامانه‌های پدافندی و راداری به حدود ۷ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار می‌رسد. در این بخش، چهار مجتمع پدافندی پاتریوت با ارزش تقریبی ۴.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین نابودی یا آسیب به شش رادار پاتریوت با ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیون دلار، هفت رادار دفاع موشکی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار و پنج رادار برد بلند به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در این فهرست ذکر شده است.

از دیگر تجهیزات این بخش می‌توان به هفت مرکز فرماندهی و کنترل، سه سامانه ارتباط ماهواره‌ای، سه رادار کنترل هوایی و دریایی، هشت رادار هشدار اولیه، سه سامانه جنگ الکترونیک (EPS)، دو سامانه EPS-۱۱۷، دو رادار پدافندی دیگر و یک مجموعه پرتابگر تاکتیکی اشاره کرد که مجموع ارزش آنها بیش از دو میلیارد دلار برآورد شده است.

حوزه لجستیک و پشتیبانی

بخش دوم گزارش به خسارت‌های واردشده به مراکز پشتیبانی، انبار‌ها و زیرساخت‌های لجستیکی اختصاص دارد که ارزش کلی آن ۶ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار اعلام شده است.

در این بخش، ۱۷ انبار تسلیحات و قطعات با ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار بیشترین سهم را دارند. همچنین شش زاغه موشکی با ارزش حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، شش مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار، سه مرکز پشتیبانی لجستیکی با ارزش ۴۵۰ میلیون دلار و دوازده مخزن سوخت به ارزش تقریبی ۲۴۰ میلیون دلار در میان اقلام خسارت‌دیده قرار گرفته‌اند.

به اعتقاد تهیه‌کنندگان این برآورد، خسارت به این زیرساخت‌ها علاوه بر ارزش مالی، می‌تواند بر زنجیره تأمین، نگهداری تجهیزات و تداوم عملیات نظامی نیز تأثیرگذار باشد.

حوزه زیرساخت‌های عملیاتی

سومین بخش گزارش به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های عملیاتی اختصاص دارد که مجموع ارزش آن ۶۰۷ میلیون دلار برآورد شده است.

در این بخش، چهار آشیانه پهپاد MQ-۹، یک آشیانه هواپیمای F-۱۵، یک سکوی پهپادی، یک آشیانه هواپیمای P-۸، چهار سکوی موشکی HIMARS، پنج آشیانه جنگنده، شش سکوی پرتاب موشکی، یک ایستگاه پمپاژ سوخت، دو مرکز هدایت سیگنالی، یک مرکز داده اطلاعاتی، یک مرکز پردازش هوش مصنوعی، یک مرکز کنترل دریایی شناورها، یک اسکله سوخت، چهار شلتر جنگنده و شش باند پرواز و توقف در فهرست خسارت‌های اعلامی دیده می‌شود.

اگرچه ارزش مالی این بخش نسبت به سه حوزه دیگر کمتر است، اما گزارش تأکید دارد که این تأسیسات نقش مهمی در پشتیبانی و استمرار عملیات نیرو‌های نظامی ایفا می‌کنند.

حوزه عملیات هوایی

در بخش چهارم، خسارت‌های مربوط به هواگرد‌ها و تجهیزات پروازی با مجموع ارزش ۳ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار برآورد شده است.

بر اساس این جدول، دو فروند جنگنده F-۱۵ با ارزش تقریبی ۱۹۰ میلیون دلار، یک فروند هواپیمای گشت دریایی P-۸ Poseidon به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار، یک فروند هواپیمای ترابری راهبردی C-۱۷ به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار و هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-۴۶ به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار در میان خسارت‌های اعلام‌شده قرار دارند.

همچنین چهار فروند بالگرد سنگین با ارزش تقریبی ۱۸۰ میلیون دلار، هفده فروند پهپاد شناسایی و رزمی شامل MQ-۹ و مدل‌های مشابه با ارزش حدود ۵۴۴ میلیون دلار و شش موشک ذخیره با ارزش تقریبی ۱۸ میلیون دلار در این بخش ثبت شده‌اند.

مبنای محاسبه ارزش تجهیزات



باید توجه داشت ارزش‌های درج‌شده بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از بودجه دفاعی ایالات متحده، قرارداد‌های فروش نظامی خارجی، گزارش‌های دفتر حسابرسی دولت آمریکا (GAO)، اسناد کنگره آمریکا و همچنین اطلاعات منتشرشده توسط شرکت‌های معتبر صنایع دفاعی آمریکایی محاسبه شده است.

در مواردی که قیمت رسمی برای تجهیزات یا زیرساخت‌ها وجود نداشته، هزینه ساخت یا جایگزینی نمونه‌های مشابه به‌عنوان مبنای برآورد مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین تأکید شده که این ارقام صرفاً بیانگر ارزش تقریبی جایگزینی تجهیزات هستند و لزوماً به معنای برآورد نهایی خسارت‌های اقتصادی یا عملیاتی نیستند.

بر اساس جمع‌بندی ارائه‌شده، سهم هر حوزه از مجموع ۲۰.۶ میلیارد دلار خسارت ادعایی به شرح زیر است:

سامانه‌های پدافندی و راداری: ۷.۵ میلیارد دلار

لجستیک، انبار‌ها و زیرساخت‌های پشتیبانی: ۶.۸ میلیارد دلار

هواپیماها، پهپاد‌ها و بالگردها: ۳.۵ میلیارد دلار

مراکز فرماندهی و ارتباطی: ۲.۸ میلیارد دلار

این ارقام نشان می‌دهد که بیش از دو سوم خسارت‌های اعلام‌شده مربوط به سامانه‌های دفاع هوایی و همچنین زیرساخت‌های پشتیبانی و لجستیکی است.