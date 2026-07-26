رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به ارتقای سطح خدمات تخصصی در استان، از دستیابی به مرحله خودکفایی در درمان بیماران سرطانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شعله شاهغیبی،اظهار داشت: با وجود برخورداری استان از ظرفیت مطلوب در بخش تختهای عمومی، اما در حوزه «تختهای نجاتبخش تخصصی» با چالش جدی روبهرو هستیم و استان در مرز خطر قرار دارد.
مقایسه شاخصهای تختهای ویژه در سطح کشور و استان
وی اعلام کرد:شاخص تختهای آیسییو در کشور ۱۹ تخت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که این میزان در استان کردستان ۳.۷ تخت (در بخش NICU) و در سطح کلی با عقبماندگی نسبت به میانگین کشوری (۱۳.۵ تخت) همراه است.
شاهغیبی بیان کرد: در حالی که شاخص تختهای روانی در کشور ۱۱.۹ تخت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر میباشد، استان کردستان با ۱۱.۱ تخت در این حوزه فعالیت میکند.
وی افزود: برخلاف سایر بخشها، شاخص تختهای سوختگی در کردستان با ۱.۶ تخت، از میانگین کشوری (۱.۱ تخت) پیشی گرفته است.
ضرورتهای توسعه زیرساختهای درمانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر لزوم افزایش مرحله ای تخت های سوختگی، توسعه بخش روان پزشکی بیمارستان قدس و افزودن حداقل پنج تا ۱۰ تخت آیسییو در مراکزدرمانی پرتراکم استان تاکید کرد.
خودکفایی استان در درمان سرطان
شاهغیبی درپایان گفت: با وجود چالشهای موجود در بخشهای تخصصی، اقدامات مؤثری در حوزه درمان صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: استان کردستان در ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان به مرحله خودکفایی رسیده است و در حال حاضر نیازی به مراجعه بیماران این حوزه به استانهای دیگر وجود ندارد.