استاندار خوزستان از نامگذاری پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری نامگذاری خواهد شد تا یاد و خاطره این شهید گرانقدر گرامی داشته شود.

وی افزود: نامگذاری این پایانه مرزی، ادای احترام به مقام شامخ شهدا و اقدامی در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از فرماندهان باسابقه دفاع مقدس و از چهره‌های شاخص حوزه دفاع دریایی کشور بود که از سال ۱۳۹۷ فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت و در فروردین ۱۴۰۵ به شهادت رسید.

برچسب ها: سردار تنگسیری ، شهدا
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