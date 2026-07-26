استاندار خوزستان از نامگذاری پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری نامگذاری خواهد شد تا یاد و خاطره این شهید گرانقدر گرامی داشته شود.

وی افزود: نامگذاری این پایانه مرزی، ادای احترام به مقام شامخ شهدا و اقدامی در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از فرماندهان باسابقه دفاع مقدس و از چهره‌های شاخص حوزه دفاع دریایی کشور بود که از سال ۱۳۹۷ فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت و در فروردین ۱۴۰۵ به شهادت رسید.