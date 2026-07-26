هافبک ازبکستانی تیم فوتبال استقلال تهران در یک صورت از جمع شاگردان سهراب بختیاری زاده کنار گذاشته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های فوتبال آماده می‌کند که تغییرات در فهرست بازیکنان این تیم همچنان ادامه دارد و یکی از نام‌هایی که احتمال دارد در ماه‌های آینده از جمع آبی‌پوشان جدا شود، جلال‌الدین ماشاریپوف بازیکن ازبکستانی استقلال است.

در صورتی که مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال برطرف شود و این باشگاه بتواند قرارداد بازیکنان جدید خود را ثبت کند، احتمال دارد ماشاریپوف تا پایان نیم‌فصل از فهرست تیم خارج شود. مدیران استقلال و کادر فنی با توجه به شرایط موجود در حال بررسی وضعیت بازیکنان خارجی هستند و ممکن است برای ایجاد فضای لازم در لیست تیم، تغییراتی در جمع نفرات خارجی آبی‌ها ایجاد شود.

ماشاریپوف که فصل گذشته با پیراهن استقلال به میدان رفت، در مقاطعی توانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد، اما مصدومیت‌ها و برخی مسائل فنی باعث شد شرایط او در ترکیب این تیم همواره ثابت نباشد. همین موضوع باعث شده مسئولان استقلال درباره ادامه همکاری با این بازیکن تصمیم‌گیری کنند.

از سوی دیگر، با توجه به محدودیت سهمیه بازیکنان خارجی و برنامه استقلال برای جذب نفرات جدید، احتمال جدایی این بازیکن ازبکستانی در صورت رسیدن پیشنهاد مناسب نیز وجود دارد. در صورتی که پیشنهادی قابل توجه برای ماشاریپوف به باشگاه استقلال برسد، مدیران این باشگاه بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد و فروش این بازیکن نیز یکی از گزینه‌های روی میز خواهد بود.

استقلال در فصل جدید سیاست متفاوتی را در نقل‌وانتقالات دنبال می‌کند و علاوه بر جذب بازیکنان جوان و آینده‌دار، به دنبال ایجاد تعادل در فهرست خود است. باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، نقش مهمی در تصمیم‌های نهایی باشگاه درباره ترکیب بازیکنان خواهد داشت.

با این حال، تصمیم نهایی درباره آینده ماشاریپوف به شرایط پنجره نقل‌وانتقالاتی، جذب بازیکنان جدید و نظر نهایی کادر فنی بستگی دارد و باید دید این ستاره ازبکستانی تا پایان فصل در جمع آبی‌پوشان باقی خواهد ماند یا مسیر جدایی را در پیش خواهد گرفت.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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