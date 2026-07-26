برداشت نخود از سطح ۷۰ هزار هکتار دیمزار آذربایجان غربی شروع شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: عملیات برداشت نخود از ۷۰ هزار هکتار از دیمزارهای استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول در سال زراعی جاری با رشد ۳۰ درصدی به بیش از ۴۵ هزار تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، افزود: با توجه به شرایط مناسب مزارع و رسیدن محصول به مرحله بلوغ فیزیولوژیک، برداشت نخود در شهرستان‌های مختلف استان آغاز شده است.

وی اظهار کرد: سطح زیرکشت نخود در آذربایجان‌غربی امسال ۷۰ هزار هکتار است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما با اجرای موفق طرح پایداری تولید در دیمزارها و حضور مستمر کارشناسان برای ارائه توصیه‌های فنی و آموزشی به کشاورزان، میزان تولید این محصول ۳۰ درصد افزایش یافته است. 

اصغری با اشاره به اهمیت نخود در الگوی کشت دیم گفت: این محصول به دلیل نیاز آبی پایین ، علاوه بر ایجاد درآمد برای بهره‌برداران، نقش موثری در بهبود حاصلخیزی خاک، تقویت تناوب زراعی و پایداری تولید در دیمزارها و مصرف بهینه آب دارد.وی اضافه کرد: شهرستان بوکان با اختصاص حدود ۲۸ هزار هکتار، بیشترین سطح زیرکشت نخود استان را به خود اختصاص داده و ارقام آنا، سعید، آتا، زرین، نصرت، روشنا، برکت و رقم وارداتی گوکسو از مهم‌ترین ارقام مورد کشت در استان است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به رتبه سوم استان در تولید نخود کشور تاکید کرد: توسعه کشت این محصول تنها به افزایش سطح زیرکشت محدود نمی‌شود، بلکه در راستای مدیریت پایدار دیمزارها، کاهش هزینه‌های تولید و حفظ بهره‌وری منابع دنبال می‌شود

منبع:جهادکشاورزی

برچسب ها: برداشت نخود ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
برداشت نخود از مزارع شهرستان بشرویه
پیش بینی برداشت بیش از ۶ هزار تن نخود در هشترود
برداشت یک هزار و ۲۰۰ تن نخود در کلیبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
 ثبت نزدیک به ۹۷۰۰ واقعه ولادت در آذربایجان غربی طی سه ماهه نخست سال جاری
برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار جهت توسعه گردشگری دریایی دریاچه ارومیه 
بسیج امکانات در مرز بازرگان برای اربعین؛ استقرار آمبولانس‌های تخصصی و ورود هزاران زائر
پلمب چهار واحد قصابی متخلف در ارومیه به دلیل کشتار غیرمجاز دام
برداشت نخود از سطح ۷۰ هزار هکتار دیمزار آذربایجان غربی شروع شد
آخرین اخبار
برداشت نخود از سطح ۷۰ هزار هکتار دیمزار آذربایجان غربی شروع شد
بسیج امکانات در مرز بازرگان برای اربعین؛ استقرار آمبولانس‌های تخصصی و ورود هزاران زائر
پلمب چهار واحد قصابی متخلف در ارومیه به دلیل کشتار غیرمجاز دام
 ثبت نزدیک به ۹۷۰۰ واقعه ولادت در آذربایجان غربی طی سه ماهه نخست سال جاری
برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار جهت توسعه گردشگری دریایی دریاچه ارومیه 