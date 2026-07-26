برداشت نخود از سطح ۷۰ هزار هکتار دیمزار آذربایجان غربی شروع شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، افزود: با توجه به شرایط مناسب مزارع و رسیدن محصول به مرحله بلوغ فیزیولوژیک، برداشت نخود در شهرستان‌های مختلف استان آغاز شده است.

وی اظهار کرد: سطح زیرکشت نخود در آذربایجان‌غربی امسال ۷۰ هزار هکتار است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما با اجرای موفق طرح پایداری تولید در دیمزارها و حضور مستمر کارشناسان برای ارائه توصیه‌های فنی و آموزشی به کشاورزان، میزان تولید این محصول ۳۰ درصد افزایش یافته است.

اصغری با اشاره به اهمیت نخود در الگوی کشت دیم گفت: این محصول به دلیل نیاز آبی پایین ، علاوه بر ایجاد درآمد برای بهره‌برداران، نقش موثری در بهبود حاصلخیزی خاک، تقویت تناوب زراعی و پایداری تولید در دیمزارها و مصرف بهینه آب دارد.وی اضافه کرد: شهرستان بوکان با اختصاص حدود ۲۸ هزار هکتار، بیشترین سطح زیرکشت نخود استان را به خود اختصاص داده و ارقام آنا، سعید، آتا، زرین، نصرت، روشنا، برکت و رقم وارداتی گوکسو از مهم‌ترین ارقام مورد کشت در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به رتبه سوم استان در تولید نخود کشور تاکید کرد: توسعه کشت این محصول تنها به افزایش سطح زیرکشت محدود نمی‌شود، بلکه در راستای مدیریت پایدار دیمزارها، کاهش هزینه‌های تولید و حفظ بهره‌وری منابع دنبال می‌شود

منبع:جهادکشاورزی