باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون اجرایی مرکز اورژانس البرز با اشاره به شایع‌ترین مشکلات زائران در سفر و به‌ویژه پیاده‌روی اربعین گفت: گرمازدگی، اختلالات گوارشی و عوارض ناشی از پیاده‌روی طولانی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت در این ایام است و زائران باید با رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای و مراقبتی، از بروز این مشکلات پیشگیری کنند.

ابوذر سعیدی با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: بیشتر موارد شایع در مسافرت‌ها و به‌خصوص در پیاده‌روی اربعین، گرمازدگی، اختلالات گوارشی و عوارض ناشی از پیاده‌روی طولانی است.

وی در این گفت‌وگو زنده تلویزیونی افزود: بدن انسان هوشمند است و خود را با محیط پیرامون سازگار می‌کند، اما با تغییر محیط، شرایط آب‌وهوایی، نوع تغذیه و سبک زندگی نیز تغییر می‌کند و بروز برخی اختلالات طبیعی است.

سعیدی با اشاره به مشکلات گوارشی در طول سفر گفت: زائران باید در مصرف غذا دقت بیشتری داشته باشند، چرا که کم‌خوری و پرهیز از پرخوری می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از اختلالات گوارشی داشته باشد. همچنین مصرف کمتر غذاهایی که ماندگاری کمی دارند و استفاده از مواد غذایی تازه، غذاهای حاوی آب، الکترولیت‌های ضروری و مواد انرژی‌زا و تا حدی قندی توصیه می‌شود. وی تأکید کرد: مصرف غذاهای پرچرب به دلیل احتمال ایجاد اختلالات گوارشی، توصیه نمی‌شود.

معاون اجرایی مرکز اورژانس البرز با بیان اینکه به دلیل شرایط جوی و پیاده‌روی طولانی، نگرانی اصلی در این ایام گرمازدگی است، گفت: تعریق، افزایش دمای بدن و بالا رفتن سوخت‌وساز، احتمال گرمازدگی را افزایش می‌دهد. احساس ضعف و بی‌حالی، تعریق شدید، احساس گرمای بیش از حد، رنگ‌پریدگی، تپش قلب و حتی درد و اسپاسم عضلات شکم از جمله علائم هشداردهنده گرمازدگی است و نباید این علائم را صرفاً به اختلالات گوارشی نسبت داد.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: در مراحل اولیه، بهترین اقدام توقف فعالیت، خارج شدن از محیط گرم، پوشیدن لباس‌های آزاد، مرطوب کردن بدن، ایجاد جریان هوا و استفاده از تهویه مناسب است. نوشیدن مایعات خنک نیز بسیار مؤثر است.

سعیدی به مجری شبکه البرز افزود: عرق کردن یکی از سازوکارهای طبیعی بدن برای مقابله با گرماست، اما در محیط‌های مرطوب این فرایند کاهش می‌یابد و خطر گرمازدگی بیشتر می‌شود. به همین دلیل نوشیدن آب و مایعات خنک مانند دوغ توصیه می‌شود و زائران باید از مصرف نوشیدنی‌های گازدار پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه گرمازدگی زمانی رخ می‌دهد که دمای بدن از ۴۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رود، تصریح کرد: این وضعیت می‌تواند خطر مرگ به همراه داشته باشد و در چنین شرایطی باید اقدامات درمانی فوری از جمله اکسیژن‌درمانی، تزریق سرم خنک، استفاده از کیسه یخ در نقاط دارای جریان خون و در صورت هوشیار بودن فرد، نوشاندن مایعات خنک انجام شود.

سعیدی در این برنامه تلویزیونی سیمای البرز همچنین گفت: در شرایط عادی نیز باید از افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند، مراقبت ویژه به عمل آید. افرادی که به بیماری‌های عفونی و ویروسی مبتلا هستند و تب دارند، بیش از دیگران در معرض گرمازدگی قرار می‌گیرند. البته در خنک کردن بیمار نیز باید دقت شود، زیرا خنک کردن بیش از حد و ایجاد لرز، با افزایش انقباض عضلات و بالا رفتن سوخت‌وساز بدن، می‌تواند شرایط را بدتر کند.

وی در پایان حضور در برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: سالمندان بالای ۵۵ سال، کودکان، زنان باردار، افراد دیابتی و بیماران قلبی در معرض خطر بیشتری قرار دارند و باید چند برابر بیشتر از دیگران مورد توجه و مراقبت قرار گیرند. همچنین در برخی افراد مانند بیماران دیابتی ممکن است علائم به‌وضوح ظاهر نشود و در سالمندان نیز نشانه‌ها با تأخیر بروز کند، موضوعی که ضرورت دقت و مراقبت بیشتر را دوچندان می‌کند.