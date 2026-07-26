باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور امروز در حاشیه بازدید از مرز خسروی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تمامی فرماندهان در استان‌های مرزی اربعینی و همچنین شهرستان‌ها در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند و همکاران ما در بخش گذرنامه نیز در کنار سایر نیروها پای کار هستند.

وی افزود: نزدیک به ۲۰ هزار نیروی کمکی نیز از مرکز برای پشتیبانی از مرزهای هفت‌گانه اربعینی گسیل شده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به بازدید خود از مرز خسروی در سفر اربعینی امسال، گفت: امروز بازدیدی از مرز خسروی انجام شد و خوشبختانه همه دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند. مجموعه انتظامی، حوزه‌های مرتبط و مرزبانی با همکاری بسیار خوبی وارد عمل شده‌اند.

رادان ادامه داد: تا این لحظه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مسیر گذرگاه‌های هفت‌گانه عبور کرده و خود را به جمع عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) رسانده‌اند که سهم مرز خسروی از این تعداد، بیش از ۱۱۲ هزار نفر بوده است.

وی با درخواست از زائران برای انتخاب مرز خسروی در سفر اربعین، تصریح کرد: از زائران درخواست دارم یکی از مرزهایی که برای سفر اربعین انتخاب می‌کنند، مرز خسروی باشد، زیرا همه زیرساخت‌ها در این مرز آماده است و به لحاظ آب‌وهوایی نیز نسبت به مرز مهران و مرزهای جنوبی شرایط بهتر و ایمن‌تری دارد.

فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: امیدواریم طی چند روز آینده که شاهد افزایش جمعیت زائران به سمت عتبات عالیات از مرزهای کشور خواهیم بود، بتوانیم به بهترین شکل در خدمت آنان باشیم.

کاهش ایستایی زائران در مرز خسروی به ۴ ثانیه

سردار رادان با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجاد در مرز خسروی، گفت: سامانه سجاد در دو سوی مرز ایران و عراق راه‌اندازی شده و حقیقتاً ایستایی زائران در مرز خسروی به ۴ ثانیه رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده تسهیل جدی در روند تردد زائران است.

خسروی امسال آماده‌تر از گذشته

وی با یادآوری بازدید خود از مرز خسروی در سال گذشته، افزود: مرز خسروی امسال از نظر زیرساختی تفاوت کاملاً محسوسی با سال گذشته دارد. آماده‌سازی پارکینگ‌ها، ایجاد سایبان‌هایی که برای مردم در نظر گرفته شده، همچنین پیش‌بینی اتوبوس‌های عمومی برای انتقال زائران از پارکینگ تا پایانه، از جمله اقدامات انجام‌شده است.