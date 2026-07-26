باشگاه خبرنگاران جوان - در زندگی شهری، اصطکاکهای خانوادگی پشت دیوارهای خانه و در خلوت باقی میمانند یا پشت شتاب روتینهای روزمره پنهان میشوند. جاده نجف به کربلا، اما تمام این پوششها را کنار میزند. گرمای ۵۰ درجه، خستگی مفرط، تاول پا و کمبود خواب، آستانه تحمل افراد را عریان میکند. درست در همین نقطه است که تواناییهای مهارتی خانواده به چالش کشیده میشود و فرصت اصلاح ساختار روابط شکل میگیرد.
بزرگترین خطای والدین در مسیر، وارد کردن کودکان به ریتم حرکتی بزرگسالان است. انعطافپذیری کاربردی در اینجا شکل میگیرد:
تغییر مبنای زمانبندی: حرکت کاروان خانوادگی باید بر اساس توان ضعیفترین عضو تنظیم شود. اگر کودک ۷ ساله یا ۳ ساله در کالسکه خسته شد، توقف در موکب بعدی یک «اصل غیرقابلمذاکره» است.
بازیسازی سختیها: تبدیل مسافت به مأموریتهای کوچک (مثلاً شمارش ۵۰ عمود بعدی به عنوان یک مرحله بازی) تمرکز کودک را از درد و خستگی جسمی به هدفگذاری گامبهگام معطوف میکند.
مشاهدهگری فعال: وقتی کودک میبیند پدرش در برابر گرما یا توقف ناگهانی به خاطر او عصبانی نمیشود، الگوی مدیریت خشم را کاملاً کاربردی و بیواسطه میآموزد.
در زندگی روزمره، تقسیم وظایف اغلب به یک روال تکراری تبدیل میشود. در جاده اربعین، همسران باید مثل یک تیم تاکتیکی عمل کنند:
تقسیم انرژی و شیفتبندی: مراقبت از کودکان و هل دادن کالسکه نباید بر دوش یک نفر باشد. بازههای حرکتی مشخص برای نوبت استراحت یا حمل بار، مانع از تخلیه کامل انرژی روانی یکی از طرفین میشود.
خط قرمزی به نام «گلهگذاری در اوج خستگی»: مهارت اساسی در جاده، تعویق گفتوگو درباره تصمیمات اشتباه است. اگر مسیری اشتباه طی شده یا وسایلی جا مانده، تحلیل آن به بعد از استراحت و صرف غذا موکول میشود.
سیگنالهای کوچک قدردانی: تحویل دادن یک لیوان آب خنک یا یک کلمه «خسته نباشی» ساده در عمودهای سنگین، بار روانی ناامیدی و فرسایش را بهسرعت خنثی میکند و صمیمیت آسیبدیده در محیط خانه را ترمیم میسازد.
مهمترین مهارت اجتماعی که در این مسیر تثبیت میشود، ترجیح «منافع کاروان خانوادگی» بر «ترجیحات فردی» است:
مشارکت در تصمیمگیری: حتی فرزند ۱۴ ساله باید در تصمیمگیری برای زمان حرکت، انتخاب محل استراحت و تقسیم مسئولیت حمل کولهها سهم داشته باشد. این کار حس مسئولیتپذیری و تعلق را در نوجوان تقویت میکند.
مدارا با افت توان اعضا: اگر یکی از اعضا دچار تاول شدید یا گرفتگی عضلانی شد، کل خانواده بدون ایجاد حس تقصیر در فرد مصدوم، استراتژی حرکت را تغییر میدهد. این رفتار پیام غیرکلامی قدرتمندی دارد: «امنیت و سلامت تو بر سرعت رسیدن ما ارجحیت دارد.»
تمام راهکارها و بایدونبایدهای مطرحشده، ابزارهایی در دست «پدر» به عنوان ناخدای این سفینهاند. بر اساس الگوی اسلامی، قوام و تکیهگاه اصلی خیمه خانواده پدر است و مدیریت هوشمندانه و صبورانه این مسیر، اول از همه بر عهده اوست. اما از سوی دیگر، تمام این تدابیر زمانی به ثمر مینشیند که اعضای خانواده با او همراه و همسو باشند. وقتی همسر و فرزندان، فرماندهی صبورانه پدر را بپذیرند و با او یکدل شوند، سختترین مسیرها به آسانترین تجربهها تبدیل میشود.
اربعین یک دوره فشرده خودآگاهی خانوادگی است. خانوادهای که یاد گرفته در عمود ۷۰۰ با وجود خستگی مفرط با یکدیگر با لحن محترمانه صحبت کند، کوله دیگری را دوش بکشد و بحرانهای مسیر را با لبخند و مشارکت حل کند، ابزارهای لازم برای مدیریت چالشهای اقتصادی، تربیتی و عاطفی در زندگی روزمره را دست آورده است. این جاده، مهارت «با هم ماندن در شرایط سخت» را در عمل به خانوادهها میآموزد.
منبع: فارس