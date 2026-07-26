باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _ نشمیل احمدیانی، کارشناس اداره‌کل هواشناسی کردستان، اظهار کرد: در پی هشدار سطح زرد شماره ۲۲ و بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، از روز دوشنبه موج گرمایی در استان تقویت می‌شود و تا پایان روز سه‌شنبه تداوم خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بیشینه دمای هوا در برخی ایستگاه‌های مناطق جنوبی و جنوب‌غربی استان به ۴۱ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و بیشترین افزایش دما در منطقه هورامانات پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی کردستان با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر، گفت: این شرایط می‌تواند احتمال وقوع و گسترش آتش‌سوزی در مراتع، جنگل‌ها و سایر عرصه‌های دارای پوشش گیاهی را افزایش دهد.

احمدیانی تصریح کرد: پیامد‌های این موج گرما شامل افزایش خطر گرمازدگی، رشد مصرف آب و برق و افزایش احتمال آتش‌سوزی در پوشش‌های طبیعی است و این شرایط در سراسر استان، به‌ویژه شهرستان‌های سروآباد، مریوان، کامیاران و سنندج، بیشتر محسوس خواهد بود.

وی از شهروندان خواست از حضور و فعالیت غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه در ساعات اوج گرما، خودداری کنند و کشاورزان نیز آبیاری باغ‌ها و مزارع را به ساعات خنک شبانه‌روز موکول کنند.

احمدیانی همچنین بر تأمین آب کافی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و سایر واحد‌های پرورشی، رعایت نکات ایمنی در طبیعت، خودداری از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی و مدیریت مصرف آب و برق تأکید کرد.

اداره‌کل هواشناسی کردستان از شهروندان خواسته است ضمن توجه به هشدار‌های صادرشده، توصیه‌های ایمنی را برای کاهش آثار ناشی از موج گرما و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی به‌طور جدی رعایت کنند.