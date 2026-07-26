رئیس سازمان حج و زیارت از ثبت نام بیش از ۲ میلیون نفر در سامانه سما، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت، در نشست ستاد ویژه اربعین که در مهران برگزار شد، از ثبتنام بیش از ۲ میلیون نفر در سامانه سما خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون زائر برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبتنام کردهاند که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر (۵۸ درصد) را آقایان و حدود ۸۰۰ هزار نفر (۴۲ درصد) را بانوان تشکیل میدهند.
وی افزود: استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار ثبتنام را به خود اختصاص دادهاند و با ادامه این روند، احتمال ثبت رکورد جدیدی در حضور زائران اربعین وجود دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سهم مرزهای خروجی گفت: مرز مهران با ۵۷ درصد، همچنان اصلیترین مسیر تردد زائران است. پس از آن، مرزهای شلمچه با ۲۴ درصد و خسروی با ۱۲ درصد بیشترین سهم را در جابهجایی زائران دارند.
رشیدیان از زائران خواست زمان حرکت و مدت اقامت خود در عراق را مدیریت کنند تا خدماترسانی به شکل مطلوبتری انجام شود.
وی درباره آخرین آمار ترددها نیز گفت: تا ساعت ۱۳:۳۰ امروز، یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۲۶ نفر از کشور خارج شدهاند که مرز مهران با بیش از ۶۰۰ هزار تردد خروجی در صدر مرزهای کشور قرار دارد و پس از آن، شلمچه، خسروی، چذابه، تمرچین و مرزهای هوایی قرار گرفتهاند.
معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به خدمات ارائهشده به زائران افزود: بیش از ۱۰۰ ایستگاه خدماتی در شهرهای زیارتی عراق و مرزهای کشور برای ارائه خدمات، بیمه و پشتیبانی زائران فعال است و سامانه «همیار زائر» نیز خدمات فرهنگی و اطلاعرسانی را به زائران ارائه میکند.
رشیدیان با بیان اینکه همه اقشار جامعه در راهپیمایی اربعین حضور دارند، گفت: مسنترین زائر ثبتنامشده ۱۱۰ ساله و کوچکترین زائر تنها ۱۳ روزه است که نشاندهنده ارادت مردم ایران به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در همه سنین است.