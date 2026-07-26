باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابع خود گزارش داد که مذاکرات ایران و عمان درباره آنچه «بازگشایی تنگه هرمز» می‌خواند، «در حال پیشرفت» است.

پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته بود که مذاکرات با عمان «سازنده» بوده و «پیشرفت‌هایی داشته است».

با این حال، او تاکید کرد که هیچ تغییری در ترافیک دریایی این آبراه راهبردی ایجاد نشده است.

بقایی گفت که در این جلسه «دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکار‌های عملیاتی برای عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز تبادل نظر کردند.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرده، اما رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور همچنان ادامه دارد.

روز گذشته وبگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل مذاکرات، در حملات درنگ کرده و به ارتش ایالات متحده دستور داده است که حملات جدیدی علیه ایران انجام ندهد.

منبع: الجزیره