رسانه سی‌بی‌اس نیوز می‌گوید که گفت‌وگوهای ایران و عمان درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابع خود گزارش داد که مذاکرات ایران و عمان درباره آنچه «بازگشایی تنگه هرمز» می‌خواند، «در حال پیشرفت» است.

پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته بود که مذاکرات با عمان «سازنده» بوده و «پیشرفت‌هایی داشته است». 

با این حال، او تاکید کرد که هیچ تغییری در ترافیک دریایی این آبراه راهبردی ایجاد نشده است.

بقایی گفت که در این جلسه «دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکار‌های عملیاتی برای عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز تبادل نظر کردند.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرده، اما رایزنی‌های سیاسی بین دو کشور همچنان ادامه دارد.

روز گذشته وبگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل مذاکرات، در حملات درنگ کرده و به ارتش ایالات متحده دستور داده است که حملات جدیدی علیه ایران انجام ندهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و عمان ، مذاکرات ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
سفر عراقچی و... به عمان، پاکستان، قطر و... هیچ دستاوردی نداشت
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
هیچ‌وقت با آمریکا به تفاهم نخواهیم رسید| پاسخ پشیمان کننده به اوکراین می‌دهیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم/ اقدام خطرناک اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند/ اجازه نمی‌دهیم آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
آخه آمریکای ملعون که عین کفتار منتظری ببینی ایران چه جلوت می اندازه کوفت کنی نشست ایران و عمان به تو چه ربطی داره!
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خدا کنه آخه هر جنگی پایانی دارد
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
دور باطل مذاکرات؟!
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
من بی سیاست بهتر از تیم مذاکره‌کننده می‌دانم که این مذاکرات فقط تنفس به دشمن و بازسازی دوباره خودش است
۴
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
اینجا خلیج‌فارس و تصمیم گیری ایران هست عمان چیکار هست؟
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحم کنه، باز هم مذاکره و بعدش جنگ و آتش بس و ...
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
حالا به جای پاکستات عمانو انداختن جلو. برای مذاکره دوستان.
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
تو چی میگی جوجه !!!
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
جنگ جنگ تا پیروزی.
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره با عمان؟! خخخخخ
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
چرا ما باید همیشه اخبار مذاکرات رو از رسانه های خارجی مطلع بشیم؟!؟! مگه نمیگفتید رسانه های جعلی هستن؟!
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۹:۳۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
دوباره به آمریکا و اسرائیل برای تجهیز زمان میدهند
۱
۱۳
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۱۲
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