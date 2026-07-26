باشگاه خبرنگاران جوان - هاشمینیا در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم منطقه، از تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این مبلغ به هیچ عنوان کفاف هزینههای پروژه را نمیدهد و برای سرعتبخشی به عملیات اجرایی، نیازمند همت ویژه مدیران ارشد استان و مساعدت وزارت نیرو هستیم.
ایشان با تاکید بر لزوم ایفای تعهدات در قبال ساکنان، خواستار پرداخت هرچه سریعتر پول زمینهای تملکشده اهالی شد و افزود: تلاش میکنیم از محل ماده ۵۶، بودجه تکمیلی برای این پروژه اختصاص یابد تا شاهد افزایش سرعت عملیات اجرایی باشیم.
در ادامه این بازدید، علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان نیز بر ضرورت تعیین تکلیف فوری معارضین پروژه تاکید کرد و حل مشکل اعتباری را اولویت اصلی خواند. وی از برگزاری جلساتی با هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس به عنوان پیمانکار این پروژه خبر داد و گفت: پیمانکار طرح قول مساعد داده است که با افزایش جبهههای کاری و بهکارگیری ماشینآلات سنگین بیشتر، روند اجرایی پروژه را شتاب بخشد.
کاکاوند هدف از ساخت این سد را تامین نیاز آبی اراضی کشاورزی پایاب سد به سطح ٢٣٩۵هکتار عنوان کرد و افزود: ارتقای سطح درآمدهای ناشی از دامپروری با توجه به پتانسیل بالای منطقه، کنترل سیلاب، ایجاد جاذبههای گردشگری، اشتغالزایی در دوره اجرا و بهره برداری برای ١١۰۰ نفر از دیگر اهداف این طرح را برشمرد.
در پایان این بازدید، مسئولان حاضر در محل پروژه با مالکان زمینهای منطقه دیدار و گفتوگو کردند. در این دیدار، موضوع تملک اراضی و دغدغههای مردم به صورت رودررو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است سد زیبا محمد از جمله طرحهای مهم زیرساختی منطقه به شمار میرود که تسریع در تکمیل آن نقش بهسزایی در مدیریت منابع آبی و توسعه کشاورزی شهرستان خرمآباد خواهد داشت.
منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقهای لرستان