باشگاه خبرنگاران جوان _ پویا طالبنیا اظهار کرد: در چارچوب برنامهریزیهای انجامشده از سوی استانداری کردستان، شورای اداری استان و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مطالعات تخصصی غار-معبد کرفتو در محورهای مختلف تعریف شده و هیأت بررسی باستانشناسی عرصه و حریم به عنوان نخستین گروه پژوهشی، مطالعات میدانی خود را به پایان رسانده است.
وی با بیان اینکه ثبت جهانی غار-معبد کرفتو از مهمترین اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان است، افزود: دستیابی به این هدف نیازمند مطالعات علمی و جامع در حوزههای باستانشناسی، معماری، مرمت، زمینشناسی، محیطزیست، حفاظت، گردشگری و مدیریت است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان گفت: نتایج بررسیهای باستانشناسی انجامشده در تکمیل مستندات، بازنگری محدوده عرصه و حریم و تقویت پرونده ثبت جهانی این اثر تاریخی نقش مؤثری خواهد داشت.
طالبنیا با اشاره به دستاوردهای نخستین مرحله از مطالعات اظهار کرد: در این برنامه پژوهشی، ۲۹ مجموعه شامل ۹۰ اثر و عارضه فرهنگی و طبیعی در عرصه و حریم غار-معبد کرفتو شناسایی و مستندسازی شده است.
وی افزود: بلوکهای کارستیک آهکی، غارها، پناهگاههای صخرهای، برج دیدهبانی، گورستان، تپه، یخچال، استخر باستانی، راه باستانی و دیگر شواهد فرهنگی از جمله آثار شناساییشده در این مطالعات هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان تصریح کرد: یافتههای این مطالعات، شناخت دقیقتری از پیشینه استقرار انسانی و ارزشهای فرهنگی و طبیعی چشمانداز کرفتو فراهم میکند و میتواند پشتوانه علمی مناسبی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این اثر باشد.
وی ادامه داد: سایر محورهای مطالعاتی نیز بر اساس برنامه زمانبندی در حال اجراست و تحقق ثبت جهانی غار-معبد کرفتو مستلزم همکاری دستگاههای اجرایی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و تداوم فعالیت تیمهای تخصصی است.
مدیر پایگاه میراث ملی غار-معبد کرفتو نیز گفت: اطلاعات حاصل از بررسیهای انجامشده پس از ساماندهی و تحلیل، در اختیار سایر گروههای تخصصی قرار میگیرد تا در حوزههای حفاظت، مدیریت، گردشگری و تدوین پرونده ثبت جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
زهرا فاتحی افزود: هدف از اجرای این مطالعات، تبدیل نتایج پژوهشها به برنامههای اجرایی برای حفاظت، ساماندهی، معرفی و مدیریت یکپارچه غار-معبد کرفتو و چشمانداز پیرامونی آن است.