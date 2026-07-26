باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست ستاد مرکزی اربعین که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، با تشریح اقدامات استان فارس برای برگزاری باشکوه و منظم مراسم اربعین، برگزاری پنج جلسه تخصصی ستاد اربعین در سطح استان، تشکیل کمیتههای اجرایی و فعالسازی ستادهای اربعین به ریاست فرمانداران در هر ۳۷ شهرستان را از مهمترین اقدامات انجامشده در این زمینه دانست.
او، همچنین با اشاره به روند ثبتنام زائران، اعلام کرد تاکنون ۱۰۰ هزار نفر از استان فارس در سامانه «سماح» ثبتنام کردهاند و روند صدور گذرنامههای زیارتی و عادی نیز با همکاری نیروی انتظامی برای تسهیل اعزام زائران در حال انجام است.
استاندار فارس در تشریح خدمات و اقدامات استان در مسیر پیادهروی اربعین، به استقرار ۱۴۰ موکب ساماندهیشده از استان فارس اشاره کرد و گفت: این مواکب در مسیر نیریز تا شلمچه و همچنین در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مستقر شدهاند و خدماترسانی به زائران اربعین را بر عهده دارند.
او همچنین با اشاره به رفع چالشهای مربوط به تأمین سوخت، از انجام هماهنگیهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت ناوگان حملونقل دولتی، خصوصی، شرکتها و کارخانجات به منظور انتقال مطلوب و بهینه زائران اربعین خبر داد.
استاندار فارس در حوزه بهداشت و درمان، اعزام ۶۰۰ کادر درمان و استقرار ۱۵ موکب درمانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمانهای امدادی، شامل اورژانس و جمعیت هلال احمر، را از مهمترین اقدامات استان برای ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین برشمرد.
امیری، همچنین اعلام کرد: ستاد ملی گمشدگان در نجف با مدیریت و نظارت استان فارس فعالیت میکند و تاکنون ۱۰۰ راهنما و زائریار از این استان برای ارائه خدمات به زائران به عراق اعزام شدهاند.
منبع: استانداری فارس