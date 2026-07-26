باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی زارع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: انجام سزارین‌های غیر اورژانسی و زایمان‌های طبیعی برنامه‌ریزی‌شده (القایی) را در روز دوشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۵ در تمامی بیمارستان‌های استان ممنوع اعلام کرد.

علی زارع با اشاره به ابلاغ این دستور به تمامی بیمارستان‌های دولتی، غیردولتی و مراکز درمانی دارای بخش زنان و زایمان استان، اظهار داشت: این تصمیم با هدف حفظ کرامت مادران، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ارائه خدمات ایمن و باکیفیت، ایجاد آرامش بیشتر برای مادران و تیم‌های درمانی و مدیریت مطلوب خدمات زایمانی اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: تمامی مراکز درمانی موظف‌اند از انجام سزارین‌های غیر اورژانسی و زایمان‌های طبیعی القایی در این تاریخ خودداری کنند و تنها موارد دارای اندیکاسیون (ضرورت) پزشکی و شرایط اورژانسی مطابق ضوابط و تشخیص پزشک معالج انجام خواهد شد.

معان درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: سلامت مادر و نوزاد، رعایت اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای و انجام زایمان در زمان مناسب، همواره بر هرگونه درخواست جهت تعیین تاریخ تولد ارجحیت دارد.

منبع روابط عمومی؛ علوم پزشکی یزد