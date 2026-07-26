باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از راه‌اندازی و استقرار یک دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در ناحیه سوسنگرد خبر داد و اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرزهای استان خوزستان، این دستگاه به منظور تسهیل در ارائه خدمات و توزیع سریع کارت هوشمند سوخت در اختیار شهروندان و زائران قرار گرفته است.

وی افزود: استقرار این دستگاه نقش مهمی در کاهش زمان انتظار متقاضیان، تسریع فرآیند صدور کارت هوشمند سوخت و جلوگیری از ازدحام در مراکز خدماتی خواهد داشت و زائران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و توزیع سوخت و ارائه خدمات مطلوب به زائران در مسیرهای منتهی به مرزهای استان اندیشیده شده و استقرار دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در سوسنگرد نیز در همین راستا انجام شده است.

وی از شهروندان و زائران خواست در صورت نیاز به دریافت کارت هوشمند سوخت، به ناحیه سوسنگرد مراجعه کرده و از خدمات این دستگاه برای دریافت سریع و آسان کارت خود بهره‌مند شوند.