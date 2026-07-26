مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از استقرار یک دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در ناحیه سوسنگرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از راه‌اندازی و استقرار یک دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در ناحیه سوسنگرد خبر داد و اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرزهای استان خوزستان، این دستگاه به منظور تسهیل در ارائه خدمات و توزیع سریع کارت هوشمند سوخت در اختیار شهروندان و زائران قرار گرفته است.

وی افزود: استقرار این دستگاه نقش مهمی در کاهش زمان انتظار متقاضیان، تسریع فرآیند صدور کارت هوشمند سوخت و جلوگیری از ازدحام در مراکز خدماتی خواهد داشت و زائران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و توزیع سوخت و ارائه خدمات مطلوب به زائران در مسیرهای منتهی به مرزهای استان اندیشیده شده و استقرار دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در سوسنگرد نیز در همین راستا انجام شده است.

وی از شهروندان و زائران خواست در صورت نیاز به دریافت کارت هوشمند سوخت، به ناحیه سوسنگرد مراجعه کرده و از خدمات این دستگاه برای دریافت سریع و آسان کارت خود بهره‌مند شوند.

 

 

برچسب ها: اربعین ، خوزستان
خبرهای مرتبط
کرخه آماده میزبانی از زائران اربعین
بهره برداری از موکب شهید تندگویان در مرز چذابه
نماینده ولی فقیه در خوزستان
برای موکب‌ها ماموریت فرهنگی تعریف شود
معاون راه و شهرسازی خوزستان:
۱۰ پروژه راهسازی در محور طریق الحسین (ع) در حال اجرا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آماده‌باش کامل در مرز جذابه و شلمچه برای پیک بازگشت زائران
زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری حوالی اندیمشک را لرزاند
کرخه آماده میزبانی از زائران اربعین
ثبت‌نام بیش از ۲.۱ میلیون زائر اربعین در سامانه سماح
مهار آتش‌سوزی شیمبار پس از چند روز؛ ۷۷ هکتار از عرصه‌های طبیعی اندیکا دچار حریق شد
آخرین اخبار
مهار آتش‌سوزی شیمبار پس از چند روز؛ ۷۷ هکتار از عرصه‌های طبیعی اندیکا دچار حریق شد
ثبت‌نام بیش از ۲.۱ میلیون زائر اربعین در سامانه سماح
کرخه آماده میزبانی از زائران اربعین
آماده‌باش کامل در مرز جذابه و شلمچه برای پیک بازگشت زائران
زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری حوالی اندیمشک را لرزاند
عملیات اجرایی پروژه مدیریت پساب پتروشیمی مسجد سلیمان آغاز شد
بیمارستان امام علی اندیمشک بازسازی می‌شود
مرز شلمچه در آستانه پیاده روی اربعین حسینی + تصاویر
پایان هدررفت انرژی در بزرگ‌ترین مجتمع نیشکری؛ بومی‌سازی و صرفه‌جویی چشمگیر انرژی در کشت و صنعت کارون
تحول در توان امدادی مسجدسلیمان؛ جمعیت هلال‌احمر به خودروهای جدید و اولین دستگاه زنده‌یاب مجهز شد
استقرار دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در سوسنگرد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
پایانه مرزی شلمچه به نام شهید تنگسیری نامگذاری می‌شود 