عضو شورای اسلامی شهر شیراز، تجهیز همه اماکن وابسته به شهرداری به پنل‌های خورشیدی را اقدامی راهبردی در کاهش بحران‌های انرژی دانست و خواستار تسریع در اجرای مصوبات شورا در این حوزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حمد و سپاس الهی، به تحولات منطقه و جهان اسلام اشاره کرد و گفت: خداوند را شاکریم که در عصر خود شاهد راهپیمایی عظیم اربعین با حضور ده‌ها میلیون زائر از بیش از ۹۰ کشور جهان بوده‌ایم و همچنین بزرگ‌ترین مراسم وداع و تشییع قائد شهید امام خامنه‌ای را مشاهده کردیم.

او با بیان اینکه جهان امروز در میانه نبرد حق و باطل قرار دارد، اظهار داشت: به وعده الهی برای پیروزی حق بر باطل ایمان، اعتماد و اطمینان داریم و بر نصرت الهی تکیه کرده‌ایم.

هاجری در بخش دیگری از سخنان خود، اتحاد و وحدت را از مطالبات همیشگی امام خمینی (ره)، قائد شهید و خلف صالح ایشان دانست و افزود: باید با حمایت از ارکان خیابان، میدان و دیپلماسی و با اعتماد به مسئولان ارشد نظام، از انسجام ملی و مدیریت واحد شهری صیانت کنیم.

او گفت: شورا و شهرداری شیراز در عرصه‌های جهانی، ملی، استانی و محلی در ارائه خدمات گسترده به مردم خوش درخشیده‌اند و نباید اجازه داد جریان‌های وحدت‌شکن و ولایت‌گریز با موج‌سواری در فضای مجازی، کوچک‌ترین خدشه‌ای به وفاق و همدلی وارد کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای شهر شیراز با اشاره به مصوبات شورا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تجهیز تمامی اماکن متعلق به شهرداری به پنل‌های خورشیدی را اقدامی راهبردی برای کاهش بحران‌ها دانست و از شهردار شیراز خواست با سرعت بیشتری این مصوبات را عملیاتی کند تا مجموعه‌های شهرداری با مشکل تأمین برق مواجه نشوند.

او همچنین با اشاره به رضایت شهروندان و مسافران از روند توسعه عمرانی شیراز گفت: امروز شیراز به کارگاهی بزرگ از عمران و آبادانی تبدیل شده و پروژه‌های کلان شهری یکی پس از دیگری به نتیجه می‌رسند که مایه افتخار است. در عین حال انتظار می‌رود پروژه‌های کوچک‌مقیاس در محلات و مناطق مختلف نیز با سرعت بیشتری تکمیل شوند تا مردم به‌ویژه ساکنان مناطق محروم، آثار توسعه را به صورت ملموس احساس کنند.

هاجری تأکید کرد: محلات محروم و مستضعف همواره در صف نخست حضور و همراهی با نظام بوده‌اند و شایسته است با تکمیل پروژه‌های محلی، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه خدمات در سراسر شهر به نمایش گذاشته شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به شرایط جنوب کشور، اظهار داشت: جنوب ایران با مردمانی مقاوم، صبور و شجاع، همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده است و امروز نیز باید همه مردم ایران خود را در کنار مردم جنوب بدانند. مقاومت و ایثار مردم جنوب، سرمایه ارزشمند وحدت و همبستگی ملی است.

او، خانواده‌محوری را از سیاست‌های اصلی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز برشمرد و گفت: باید زمینه استفاده آسان و ارزان خانواده‌ها از تمامی ظرفیت‌های تفریحی، فرهنگی، ورزشی و تفرجگاهی شهر از جمله بوستان‌ها، باغ‌های خانواده، مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی و بام‌های شهر فراهم شود تا نهاد خانواده بیش از پیش تقویت گردد. تابستان بهترین فرصت برای بهره‌مندی خانواده‌ها از این امکانات است.

هاجری همچنین با قدردانی از عملکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در اجرای بیش از ۵۰ برنامه ویژه اوقات فراغت، خواستار اطلاع‌رسانی گسترده‌تر درباره این برنامه‌ها و سامانه‌های خدمات‌رسانی شد تا نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها بتوانند از فرصت‌های فراهم‌شده بیشترین بهره را ببرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در توسعه شهر، پرداخت به‌موقع عوارض قانونی را یکی از عوامل اصلی پیشرفت و تاب‌آوری مدیریت شهری دانست و گفت: هزینه اداره شهر از محل مشارکت شهروندان تأمین می‌شود و استمرار اجرای پروژه‌های عمرانی نیز به همین مشارکت وابسته است.

او با بیان اینکه شیراز با جمعیتی حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر، دارای حدود یک میلیون خودرو، ۹ هزار شغل و کسب‌وکار رسمی و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است، اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد شهروندان نسبت به پرداخت عوارض قانونی خود اقدام می‌کنند و لازم است فرهنگ مشارکت در پرداخت حقوق قانونی شهرداری بیش از گذشته تقویت شود تا روند توسعه و عمران شهر با شتاب بیشتری ادامه یابد.

هاجری در پایان خاطرنشان کرد: تشویق شهروندان به پرداخت به‌موقع عوارض، از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حقوق عمومی و توسعه شهری است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کیفیت خدمات و اجرای پروژه‌های عمرانی در سراسر شیراز باشد.

برچسب ها: شورای شهر شیراز ، پنل‌های خورشیدی
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