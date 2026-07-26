باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین میگوید که روسیه متوجه «دوگانگی» موضع دولت دونالد ترامپ در قبال اوکراین شده است.
او با اشاره به صحبتهای اخیر ترامپ درباره فروش سلاح به ناتو، گفت: ایالات متحده به کییف سلاح میدهد، اما رئیس جمهور آن ادعا میکند که فقط به ناتو سلاح میدهد.
با این حال، پسکوف افزود که روسیه کانالهای ارتباطی خود را با ایالات متحده حفظ خواهد کرد، اگرچه فعلا جلسهای برای گفتگو در نظر گرفته نشده است.
ترامپ هفته گذشته، در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود مدعی شد که واشنگتن صرفا به کشورهای عضو ناتو سلاح میفروشد و از اینکه چطور تسلیحات به دست اوکراین میرسد اطلاعی ندارد. او نوشت: «او (ولادیمیر پوتین) میداند که من به اوکراین سلاح نمیفروشم، بلکه به کشورهای ناتو سلاح میفروشم. آنها قیمت کامل را پرداخت میکنند و من نمیدانم این سلاحها چگونه توزیع میشوند.»
شایان ذکر است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این هفته به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با ترامپ دیدار کند. او میگوید اخیرا از فرستادگان ترامپ طرحی را دریافت کرده و ممکن است در آینده جلسهای سه جانبه با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا بر اساس طرحهای جدید برگزار شود. هرچند زلنسکی تاکید کرده که به دلیل مسئله ایران، کشور او فعلا در اولویت نخواهد بود و به همین دلیل تاریخ این جلسه مشخص نیست.
منبع: بریکینگ نیوز