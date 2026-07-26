تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران به عنوان صدرنشین دو گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ که از صبح روز شنبه سوم مرداد با حضور ۱۰ تیم در دو گروه در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده بود، امروز (یکشنبه چهارم مرداد) به پایان می‌رسد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) در آخرین دیدار خود موفق به شکست دو بر صفر نماینده نخست میزبان (ازبکستان) شد تا با چهار برد متوالی و صدرنشینی در گروه دوم راهی مرحله نیمه‌نهایی شود.

خاکی زاده و قلعه نوی که در سه دیدار قبلی نیز خود موفق به شکست قزاقستان، ازبکستان و مالدیو شده بودند، مقابل دیگر تیم ازبکستان با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی مقابل قزاقستان صف آرایی کرد و دو بر صفر به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۱ فاتح این میدان شدند تا همانند دیگر تیم ایران با صدرنشینی در گروه یک راهی مرحله نیمه نهایی شوند. پورعسگری و آقاجانی نیز در سه مسابقه قبلی موفق به شکست ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان شدند.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران به عنوان صدرنشین دو گروه به مرحله نیمه‌نهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کردند و حریف آنها در پایان دیگر دیدار‌های باقی مانده این مرحله مشخص خواهند شد.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان و نادر انصاری به عنوان سرپرست ملی‌پوشان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، تیم ملی والیبال ساحلی
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